Knapp 30 Prozent Rabatt: Reduzierter PlayStation 5-Hit entführt euch in „ungezähmte offene Welt“

Bei Amazon könnt ihr aktuell ein attraktives Angebot für das PlayStation 5-Spiel SnowRunner entdecken. Der Preis für den Offroad-Simulator ist von 39,99 auf 28,99 Euro reduziert worden, was eine Ersparnis von elf Euro bedeutet. Entwickler Saber Interactive hat mit dieser Simulation eine Nische besetzt, die sich vom typischen Rennspiel-Portfolio deutlich abhebt.

SnowRunner 🛒 stammt vom Publisher Astragon und bietet ein ungewöhnliches Spielkonzept: Statt rasanter Rennen steht hier das methodische Überwinden extremer Geländebedingungen im Mittelpunkt. Die Neuauflage für Sonys aktuelle Konsole nutzt dabei die technischen Möglichkeiten der Hardware, um das Spielerlebnis gegenüber älteren Versionen spürbar zu verbessern.

PlayStation 5-Spiel SnowRunner bei Amazon im Angebot

Das Gameplay des PlayStation 5-Spiels konzentriert sich auf Realismus und Herausforderung. Ihr steuert schwere Nutzfahrzeuge durch unwegsames Terrain, wobei Physik und Fahrzeugverhalten detailliert simuliert werden. Die „ungezähmte offene Welt“, wie in der Beschreibung vermerkt, präsentiert sich dabei als Testgelände für eure Fahrfähigkeiten: Schlamm, reißende Flüsse, Schnee und vereiste Seen erfordern vorausschauendes Fahren und die Wahl des richtigen Fahrzeugs.

Der Fuhrpark umfasst 40 lizenzierte Fahrzeuge namhafter Hersteller wie Ford, Chevrolet und Freightliner. Jedes dieser Gefährte lässt sich freischalten, aufrüsten und an die jeweiligen Anforderungen anpassen. Das Upgrade-System erlaubt es, Fahrzeuge mit besseren Reifen, Winden, Getrieben und anderen Komponenten auszustatten, um ihre Geländetauglichkeit zu erhöhen.

Die PlayStation 5-Version nutzt die Leistung der Konsole für eine Auflösung von 4K bei 60 Bildern pro Sekunde (FPS). Im Vergleich zur PlayStation 4-Fassung fallen die verbesserte Grafik und insbesondere die deutlich verkürzten Ladezeiten auf. Diese technischen Verbesserungen tragen zur Immersion bei, wenn ihr durch die weitläufigen Landschaften navigiert.

Das Spielprinzip basiert auf einem Missionskonzept, bei dem ihr Verträge erfüllt und Aufgaben abschließt. Diese Missionen sind in einer vernetzten Welt angesiedelt, die ihr nach und nach erkundet und erschließt. Der kooperative Mehrspieler-Modus von SnowRunner 🛒 ermöglicht es bis zu vier Spielenden, gemeinsam die Herausforderungen anzugehen.

Ergänzende Titel für Fahrzeug-Enthusiast*innen

Wer Gefallen an der Simulation findet, sollte auch einen Blick auf verwandte Simulationen werfen. Farming Simulator 25 🛒 bietet ein ähnlich methodisches Spielerlebnis mit Fokus auf landwirtschaftliche Fahrzeuge und Bewirtschaftung. Die detaillierte Fahrzeugphysik und das langsame Gameplay-Tempo sprechen eine vergleichbare Zielgruppe an.

Im Bereich der Offroad-Spiele auf PlayStation 5 konkurriert Dirt 5 🛒 mit einem anderen Ansatz. Während es ebenfalls abseits befestigter Straßen spielt, liegt hier der Schwerpunkt auf schnelleren Rennen und actionreicherer Präsentation. Die Kombination aus beiden Titeln deckt unterschiedliche Facetten des Offroad-Genres ab.

Hier findet ihr weitere PS5-Spiele:

Könnt ihr es kaum erwarten ein Vehikel eurer Wahl ins Schneegestöber zu steuern? Dann solltet ihr entsprechend zeitig handeln. Immerhin könnte der Rabatt zu dem PlayStation 5-Spiel SnowRunner 🛒 auf Amazon schon in Kürze wieder Geschichte sein.

