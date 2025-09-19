Knapp 40 Euro: 6 bärenstarke PS5-Spiele im Bundle nur kurz zum Schnäppchenpreis sichern

Die Welt der PS5-Spiele bietet Spielerinnen und Spielern eine beeindruckende Vielfalt an Titeln, die von actionreichen Abenteuern bis hin zu entspannten Jump’n’Run-Erfahrungen reichen. Besonders für Fans klassischer Comic-Helden stellt die Asterix Maxi Collection eine verlockende Möglichkeit dar, gleich sechs verschiedene Abenteuer des berühmten gallischen Duos in einer einzigen Sammlung zu erleben. Amazon hat den Preis dieser umfangreichen Spielekollektion nun deutlich reduziert.

Der Deal kommt zur rechten Zeit, da sich immer mehr Nutzerinnen und Nutzer für Retro-Gaming und klassische Charaktere begeistern können. Die französischen Comic-Helden Asterix und Obelix haben bereits seit Jahrzehnten eine treue Fangemeinde, die sich über digitale Umsetzungen ihrer Abenteuer freut. Mit der aktuellen Rabattaktion sinkt der Preis für die Asterix Maxi Collection 🛒 auf nur 39,99 Euro, was die Sammlung zu einem attraktiven Angebot für alle macht, die Nostalgie mit moderner Spieltechnik verbinden möchten.

6 PS5-Spiele im Amazon-Angebot: Macht Platz für die Asterix Maxi Collection

Die Asterix Maxi Collection vereint sechs unterschiedliche Titel als PS5-Spiel unter einem Dach und bietet damit eine bemerkenswerte Spielvielfalt. Von Beat’em-Up-Action über Jump’n’Run-Passagen bis hin zu Puzzle-Elementen deckt diese Zusammenstellung verschiedene Genres ab. Die enthaltenen Spiele spannen dabei einen zeitlichen Bogen über mehrere Jahre der Spieleentwicklung, wodurch ihr die Evolution der Asterix-Videospiele nachvollziehen könnt. Bei Amazon zahlt ihr keine 40 Euro mehr für das Bundle:

Die narrative Komponente der einzelnen Spiele folgt dabei getreu den Vorlagen aus den Comics und Filmen. Ihr bereist verschiedene Regionen des antiken Europa und darüber hinaus, wobei jedes Spiel seine eigene Geschichte erzählt. Die Charakterisierung bleibt dabei authentisch zur Vorlage, was sowohl langjährige Fans als auch Neulinge in der Asterix-Welt ansprechen dürfte. Die deutsche Lokalisierung ist durchgehend solide umgesetzt und trägt zur Atmosphäre bei.

Besonders erwähnenswert ist die Bandbreite der Gameplay-Mechaniken, die in dieser Sammlung vereint sind. Während einige Titel auf klassisches Prügel-Gameplay setzen, bieten andere eher puzzle-orientierte Herausforderungen oder Plattform-Elemente. Diese Vielfalt macht die Kollektion auch für Spielende interessant, die normalerweise nicht zu Comic-basierten Titeln greifen würden. Die Steuerung wurde dabei für moderne Controller optimiert und nutzt die haptischen Funktionen des DualSense-Controllers der PS5.

Technisch profitiert die Asterix Maxi Collection 🛒 von den Möglichkeiten der PlayStation 5, auch wenn die ursprünglichen Titel für ältere Konsolen entwickelt wurden. Die verbesserte Hardware sorgt für flüssigere Bildwiederholraten und reduzierte Ladezeiten, was besonders bei den actionlastigeren Titeln der Kollektion spürbar wird. Die Grafiken wurden für die aktuelle Konsolengeneration aufpoliert, ohne dabei den charakteristischen Comic-Look zu verlieren, der die Asterix-Spiele auszeichnet.

Ergänzende Gaming-Erfahrungen

Für alle, die Gefallen an der Sammlung finden, bieten sich verschiedene ergänzende Spielerfahrungen an, die das Comic- und Action-Adventure-Erlebnis erweitern können. Andere Comic-basierte Spiele wie die Tintin-Adaptionen oder moderne Umsetzungen klassischer Franco-belgischer Comics teilen ähnliche Designphilosophien und könnten euer Interesse wecken. Diese Titel setzen ebenfalls auf eine Mischung aus Action und Humor, die charakteristisch für das Genre ist.

Wer sich für die Beat’em-Up-Elemente der Asterix Maxi Collection begeistert, findet in modernen Vertretern dieses Genres wie Streets of Rage 4 🛒 oder River City Girls verwandte Spielerfahrungen. Diese Titel bieten ähnliche Kampfmechaniken, setzen aber auf zeitgenössische Grafik und erweiterte Combo-Systeme. Die Lernkurve zwischen diesen Spielen ist dabei relativ flach, da sie ähnliche Grundprinzipien teilen.

Jump’n’Run-Fans kommen ebenfalls auf ihre Kosten, wenn sie nach Alternativen oder Ergänzungen suchen. Moderne Plattformspiele wie Rayman Legends 🛒 oder die Crash Bandicoot-Neuauflagen 🛒 bieten ähnlich zugängliche, aber herausfordernde Spielerfahrungen. Diese Titel zeichnen sich durch präzise Steuerung und kreatives Leveldesign aus, was auch in den Asterix-Spielen geschätzt wird.

Weitere PS5-Spiele findet ihr hier:

Wer sich erst einmal voll und ganz der Asterix Maxi Collection 🛒 widmen will, sollte sich beeilen: In der Regel sind die Angebote für PS5-Spiele auf Amazon nur für eine kurze Zeit verfügbar.

Quellen: Amazon

