Schneller LG OLED-Gaming-Monitor mit 240Hz & WQHD für kurze Zeit zum Tiefstpreis bei Amazon

Im aktuellen Angebot von Amazon findet ihr jetzt einen flotten OLED-Gaming-Monitor zum historischen Tiefstpreis von nur 599 Euro. Ganze 100 Taler könnt ihr mit dem Deal des Versandhausriesen sparen, wobei ihr euch ein superschnelles Spitzenmodell mit beeindruckendster Bildqualität ins Haus holt.

Konkret geht es um den LG UltraGear OLED 27GS95QX-B: Mit seiner modernen Panel-Technologie und dem schlanken Design auf 27 Zoll Bilddiagonale ist er die ideale Wahl für alle, die ihr Spielerlebnis auf das nächste Level heben möchten.

Highend-Gaming-Monitor im Amazon-Angebot: Das hat der LG UltraGear OLED unter der Haube

Der LG UltraGear OLED 27GS95QX-B überzeugt mit einem hochmodernen OLED-Display, das für außergewöhnliche Farbbrillanz und Kontraste steht. Mit einer nativen WQHD-Auflösung von 2.560 x 1.440 Pixeln erlebt ihr stets gestochen scharfe Bilder, die selbst bei schnellsten Bewegungen kristallklar bleiben. Die Bildwiederholfrequenz von 240 Hertz und eine extrem rasante Reaktionszeit von gerade einmal 0,03 Millisekunden garantieren ein flüssiges Spielerlebnis, das sich besonders in schnellen Shootern wie Valorant oder Counter-Strike 2, aber auch in actionreichen Adventures oder Rennspielen bemerkbar macht. Bei Amazon zahlt ihr Geizhals zufolge jetzt den Tiefstpreis für den genialen Gaming-Monitor:

Ein weiteres Highlight des LG UltraGear OLED 27GS95QX-B ist der Support von NVIDIAs G-Sync– sowie AMDs FreeSync Premium-Technologien. Diese sorgen dafür, dass Tearing und Stottern minimiert werden und ihr jedes Match ohne lästige Unterbrechungen genießen könnt. Für ausreichend Sicht in dunkleren Szenen und obendrein brillante Kontraste sorgt das DisplayHDR True Black 400, das in Kombination mit einem Kontrastverhältnis von 1.500.000:1 realistische Details sichtbar macht.

Neben der Bildqualität beeindruckt der Monitor auch durch sein Design. Das nahezu rahmenlose Gehäuse ist nicht nur optisch ein Hingucker, sondern spart euch auch Platz auf dem Schreibtisch. Die RGB-Beleuchtung durch Hexagon Lighting schafft eine stimmungsvolle Atmosphäre, die besonders beim Daddeln eurer liebsten Videospiele zur Geltung kommt. Und mit einer Helligkeit von bis zu 1.000 Candela pro Quadratmeter bleibt das Bild selbst in hellen Räumen klar und lebendig.

Damit ihr den LG UltraGear OLED 27GS95QX-B optimal nutzt, bietet es sich an, passendes Zubehör für euer Setup in Betracht zu ziehen. Ein hochwertiges HDMI 2.1-Kabel stellt zum Beispiel sicher, dass die hohe Bildqualität und die Bildwiederholrate ohne Einschränkungen an euren PC oder eure Konsole übertragen werden. Alternativ ermöglicht der DisplayPort 1.4-Anschluss aber eine ebenso exzellente Verbindung. Wollt ihr euch den OLED-Gaming-Monitor von LG günstig sichern, solltet ihr euch beeilen: Das Angebot auf Amazon gilt nur eine begrenzte Zeit.

