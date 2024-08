Macht Lust auf Outlaws: Star Wars Jedi: Survivor jetzt günstig wie nie bei Amazon

Fans von George Lucas populärem Sci-Fi-Spektakel aufgepasst: Beim Versandhausriesen Amazon habt ihr aktuell die Gelegenheit, eines der beliebtesten jüngeren Star-Wars-Spiele zum absoluten Tiefstpreis abzustauben.

Dabei dürfen sich auch nicht vollends eingefleischte Jünger Lucas‘ über ein echtes Schwergewicht freuen: Star Wars Jedi: Survivor gilt als einer der stärksten Videospielvertreter der vergangenen Jahre und darf sich an Spitzenbewertungen von Fans und Kritikern gleichermaßen erfreuen.

Amazon: Sichert euch Star Wars Jedi: Survivor jetzt günstiger denn je

Erst im Frühjahr des vergangenen Jahres erschienen, setzt Star Wars Jedi: Survivor da an, wo EA und Entwickler Respawn Entertainment mit dem Vorgänger aufgehört haben. Fünf Jahre nach dem Ende von Star Wars Jedi: Fallen Order ist Jung-Jedi Cal Kestis weiterhin auf der Flucht vor dem Imperium. Die Zeit ließ der Rotschopf aber natürlich nicht ungenutzt: Wesentlich erprobter im Einsatz von Lichtschwert und Macht präsentiert er sich in der Fortsetzung, während er es mit alten und frischen Feinden in der ungezähmten Galaxis aufnimmt. Bei Amazon zahlt ihr für die Xbox-Version gerade den historischen Tiefstpreis:

Nicht einmal mehr 17 Euro und damit fast die Hälfte des regulären Preises zahlt ihr für die Konsolenvariante von Microsoft, aber auch die PC-Version ist aktuell deutlich reduziert. Lediglich PS5-Besitzerinnen und -Besitzer genießen derweil eine geringere Vergünstigung, bei der es sich wohl eher lohnt, auf den nächsten Sale im PlayStation Store oder eures lokalen Elektronikfachmarktes zu warten.

Warum sich das Sternenkriegs-Soulslike nicht nur für Star Wars-Fans eignet, verrät euch mitunter unser Test zu Star Wars Jedi: Survivor. Denn der Titel kann auch abseits seiner Sci-Fi-Story punkten, kommt es doch mit einem abwechslungsreichen und spaßigen Kampfsystem und einer schmucken Space-Optik daher. Dazu tragen die frischen Fähigkeiten bei, doch auch auf bereits bekannte Techniken müssen Kenner des Vorgängers nicht verzichten. Star Wars-Fans kommen aber doppelt auf ihre Kosten: Ihr kommt auf eurer Reise an ikonischen Schauplätzen vorbei, während die halboffene Welt zu ellenlangen Erkundungstouren einlädt.

Wer so kurz vor dem Release von Star Wars Outlaws, zu dem ihr alle wichtigen Infos vorab hier findet, noch Lust auf eine intergalaktische Reise hat, der dürfte mit Jedi: Survivor also seinen Frieden finden. Und damit dieser auch in der Geldbörse gewahrt bleibt, solltet ihr euch das Angebot auf Amazon nicht entgehen lassen. Apropos Frieden: Wenn ihr es gerne gemütlich angeht, haben wir hier noch drei reduzierte Cozy Games für Fans von Harvest Moon bei Amazon parat.

Quellen: Geizhals, Amazon

Die mit „Anzeige“ oder einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn ihr auf so einen Affiliate-Link klickt und über diesen Link einkauft, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für euch als Nutzer*innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen für euch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, euch hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.