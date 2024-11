Marvel’s Spider-Man 2: Gefeiertes PS5-Spiel am Black Friday für nicht einmal die Hälfte abstauben

Amazon hat am Black Friday ein aufregendes Angebot für alle PS5-Spielerinnen und Spieler am Start: Für kurze Zeit bekommt ihr Marvel‘s Spider-Man 2 – einen der stärksten Titel, die Sony in der aktuellen Konsolengeneration veröffentlicht hat – für weniger als die Hälfte des ursprünglichen Preises.

Wenn ihr auf der Suche nach einem adrenalingeladenen Action-Adventure seid, welches das Potenzial eurer Konsole voll ausschöpft, solltet ihr euch Insomniacs vor nicht einmal einem Jahr erschienenes Spinnenmann-Spektakel nicht entgehen lassen. Sowohl auf Metacritic als auch auf Opencritic kommt es auf eine starke Bewertung von 91 aus 100 möglichen Punkten.

Marvel’s Spider-Man 2 für die PS5 am Black Friday um 56 Prozent reduziert bei Amazon

Das PS5-Spiel Marvel’s Spider-Man 2 ist derzeit bei Amazon für 34,99 Euro erhältlich, was eine deutliche Ersparnis von über 40 Euro im Gegensatz zum ursprünglichen Preis bedeutet. Ihr zahlt also nicht einmal mehr die Hälfte für den Nachfolger des bereits 2018 für die PS4 erschienenen und 2020 für die PS5 sowie 2022 für den PC aufgelegten ersten Teils. Auch dieser wusste zu begeistern, ist er doch bis heute das meistverkaufte PS4-Spiel. Das Sequel ist ähnlich beliebt und findet sich auch rund ein Jahr nach seinem Release regelmäßig in den Top 10 der meistverkauften PS5-Spiele auf Amazon wieder:

Marvel’s Spider-Man 2 bietet euch eine völlig neue Singpleplayer-Story, in der ihr tief in die Welt von Peter Parker und Miles Morales eintaucht. Ihr könnt zwischen den beiden Spider-Men wechseln und ihre individuellen Fähigkeiten nutzen, um die hektischen Straßenschluchten und dubiosen Seitengassen New Yorks zu erkunden. Während Peter Parker auf seine neuen Symbiontenkräfte zurückgreift, setzt Miles Morales seine bioelektrischen Venom-Kräfte ein.

Im Laufe des Spiels begegnet ihr zahlreichen ikonischen Marvel-Superschurken, darunter Lizard, Kraven der Jäger und eine neue Version von Venom. Diese Charaktere sorgen für nervenaufreibende Kämpfe und einen abwechslungsreichen Handlungsverlauf. Zudem bietet Marvel’s Spider-Man 2 eine erweiterte offene Welt, in der ihr neue Umgebungen und Orte in Marvels Interpretation des Big Apple entdecken könnt. Die haptischen Feedback- und adaptiven Trigger-Funktionen des DualSense-Controllers der PlayStation 5 lassen euch die Kraft von Spider-Man noch intensiver spüren.

Wer sich trotz der genannten Pluspunkte noch immer unsicher ist, ob das Amazon-Angebot auch hält, was es verspricht, dem empfehlen wir einen Blick auf unseren ausführlichen Test zu Marvel’s Spider-Man 2 – dem unserer Meinung nach besten Superhelden-Spiel seit Arkham City.

