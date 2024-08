Maximale Immersion: Riesiger 39 Zoll OLED Gaming-Monitor zum bislang günstigsten Preis bei Amazon

Wer sich dieser Tage nach einem eher größeren Monitor-Modell umsieht, der hat bei Amazon jetzt Glück: Hier bekommt ihr einen 39 Zoll großen OLED Gaming-Monitor von ASUS gerade zum Tiefstpreis.

Der ASUS ROG Swift OLED PG39WCDM zählt nicht nur was seine Bildschirmdiagonale anbelangt in den Highend-Bereich: Seine technischen Spezifikationen, beispielsweise eine rasante Bildwiederholrate, machen ihn selbst in der ersten Klasse zum Highlight.

Amazon: Das hat der riesige OLED-Monitor zum bislang kleinsten Preis zu bieten

Mit einer Auflösung von 3.440 x 1.440 Pixeln, die sich über die 39 Zoll große Bildfläche des Gaming-Monitors erstrecken, genießt ihr jederzeit ein kristallklares Seherlebnis. Die ROG OLED-Technologie sorgt für strahlend helle Bilder, während es Farbsäume und Motion Blur deutlich reduziert. Hinzu kommt die rasante Bildwiederholfrequenz von 240 Hertz, die sich vor allem an die Liebhaber wettbewerbsorientierter Titel wie Valorant und Co. richtet. Gepaart mit einer Reaktionszeit von gerade einmal 0,03 Millisekunden seid ihr schneller als euer Schatten. Bei Amazon bekommt ihr den ASUS ROG Swift OLED PG39WCDM gerade zum tiefsten Preis jemals:

Auch erwähnenswert sei das maßgeschneiderte Kühlkörperdesign des OLED-Monitors. Dieses verhindert bei all der starken Technik, dass sich der Monitor überhitzt und steigert so Leistung wie Langlebigkeit gleichermaßen. Ihr könnt in einer flüssige, immersive Spielgrafik versinken und müsst euch keinen Gedanken über die Performance machen. Dafür sorgt auch das 800R Curved Panel des ROG Swift OLED: Die Krümmung des Panels ahmt die Form des menschlichen Auges nach und sorgt damit für ein noch intensiveres Spielerlebnis.

Natürlich sind auch Features wie HDR10 oder mittlerweile fast zum Standard gehörende Adaptive Sync-Optionen mit an Bord, wobei ihr zwischen Nvidias G-Sync-Kompatibilität und der zertifizierten AMD FreeSync-Technologie auswählen könnt. Ihr genießt zudem besonders umfangreiche Anschlussmöglichkeiten wie DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 oder auch USB-C. Dank seiner HDMI 2.1-Schnittstelle ist der ASUS-Monitor sogar für Konsoleros an der PS5 und der Xbox Series hervorragend geeignet.

Besonders cool: Das eingebaute ROG Smart KVM ermöglicht die nahtlose Steuerung von zwei Geräten mit einer einzigen Tastatur und Maus, ohne zusätzliche Hardware. Außerdem ermöglicht das ASUS DisplayWidget Center einfache OLED- und Monitoreinstellungen per simplem Mausklick. Wer noch nach einem absoluten Spitzenmodell bei seinem Gaming-Monitor sucht, dürfte mit dem ASUS ROG Swift OLED PG39WCDM im Amazon-Angebot also bestens bedient sein.

