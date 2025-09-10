Mehr als 70 % Rabatt: 6 legendäre Shooter-Perlen für PlayStation 5 im günstigen Bundle sichern

Amazon bietet derzeit eine attraktive Preisreduzierung für ein PlayStation-Spiel, das Fans klassischer Ego-Shooter begeistern dürfte. Die Doom Anthology vereint über drei Jahrzehnte Gaming-Geschichte in einer umfangreichen Sammlung, die sowohl Veteranen als auch Neulinge in die Welt der Dämonenjagd einführt. Der Preis ist von 89,99 auf 26,02 Euro gesunken, was einer Ersparnis von über 70 Prozent entspricht.

Diese Kollektion richtet sich an Spielerinnen und Spieler, die die Entwicklung eines der einflussreichsten Gaming-Genres hautnah erleben möchten. Amazon präsentiert damit ein umfassendes Paket, das sowohl nostalgische Erinnerungen weckt, als auch modernen Ansprüchen gerecht wird. Die in der Doom Anthology 🛒 enthaltenen Titel spannen einen Bogen von den Anfängen der First-Person-Shooter-Reihe bis hin zu aktuelleren Blockbuster-Veröffentlichungen.

Doom Anthology für PlayStation 4 und 5 mit starkem Rabatt bei Amazon

Die Spielesammlung umfasst sechs vollständige Spiele, die jeweils unterschiedliche Epochen des Gamings repräsentieren. Das ursprüngliche DOOM von 1993 legte den Grundstein für das gesamte Genre und revolutionierte die Art, wie Videospiele gespielt werden. DOOM 2 erweiterte das Konzept um neue Waffen wie die legendäre Super Shotgun und führte mit dem „Icon of Sin“ einen der bekanntesten Endgegner der Gaming-Geschichte ein.

DOOM 64 stellt eine besondere Variante dar, die ursprünglich exklusiv für die Nintendo 64-Konsole entwickelt wurde. In der 2020er Neuauflage wurden die Grafiken überarbeitet, native 60 Bilder pro Sekunde (FPS) implementiert und zusätzliche „Lost Levels“ hinzugefügt, die die ursprüngliche Geschichte erweitern. Diese Version bietet somit sowohl klassisches Gameplay als auch moderne technische Standards.

DOOM 3 nahm einen anderen Ansatz und setzte auf atmosphärische Horror-Elemente in einer düsteren Mars-Forschungsstation. Im Gegensatz zu den actionlastigen Vorgängern konzentrierte sich dieser Teil auf Spannung und Atmosphäre, wobei das Spiel in spärlich beleuchteten Korridoren stattfindet. Die beiden neuesten Einträge, DOOM (2016) und DOOM Eternal, bringen die Serie in die moderne Ära zurück und kombinieren klassische Gameplay-Mechaniken mit zeitgemäßer Grafik und Technologie.

Das exklusive SteelBook-Case und die fünf Zoll große BFG-Replik runden die Doom Anthology 🛒 als Sammlerobjekt ab. Diese physischen Extras verleihen der Kollektion einen besonderen Wert für Fans der Serie und machen sie zu einem ansprechenden Schaustück in jeder Gaming-Sammlung.

Ergänzende Gaming-Optionen

Wer sich für die umfangreiche DOOM-Kollektion interessiert, sollte auch andere Action-orientierte PlayStation-Titel in Betracht ziehen. Spiele wie Wolfenstein: The New Order 🛒, oder Titanfall 2 🛒 bieten ähnliche Gameplay-Erfahrungen. Diese Titel teilen die DNA schneller, actionreicher Shooter-Mechaniken und ergänzen die DOOM-Erfahrung perfekt.

Hier findet ihr weitere PlayStation-Spiele:

Eine noch passendere Empfehlung stellt das im Mai 2025 erschienene Doom: The Dark Ages 🛒 dar, das die Serie in eine mittelalterliche Umgebung versetzt. Dieses Prequel zu DOOM (2016) und DOOM Eternal kombiniert die bekannte intensive Action mit einer völlig neuen Szenerie und erweitert das Universum um historische Elemente. Das Spiel konnte bereits in der ersten Woche nach Veröffentlichung über drei Millionen Spielerinnen und Spieler begeistern und erhielt überwiegend positive Kritiken für seine brutale Renaissance des Franchise.

Mit gleich sechs Spielen auf einmal, welche die Doom Anthology 🛒 ja nun mal liefert, solltet ihr aber auch ohne zusätzliche Käufe länger beschäftigt sein. Womit ihr euch allerdings nicht zu lange beschäftigen solltet, ist die Frage, ob ihr bei dem Angebot auch wirklich zuschlagen wollt. Der Preis kann immerhin jederzeit wieder in die Höhe schießen.

