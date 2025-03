Mehr Speicher fürs Steam Deck: Das perfekte Zubehör bekommt ihr im Amazon-Angebot nur kurz deutlich günstiger

Ihr zählt euch zu den glücklichen Besitzerinnen und Besitzern eines Steam Decks? Ihr habt genauso die ewig währenden Sorgen um mangelnden Speicherplatz satt? Dann findet ihr im Angebot von Amazon jetzt genau das Richtige.

Die nötige Abhilfe verspricht euch ein Upgrade, das für viele Handheld-Fans ohnehin zum Standardequipment zählt: Eine microSD-Karte, die mit multiplen Giga- oder gar Terabyte für mehr Platz in der Spielebibliothek sorgt. Samsungs Premium-Modell 🛒 gibt es für kurze Zeit deutlich reduziert.

Steam Deck: Schnappt euch ein starkes Speicherplatz-Upgrade im Amazon-Angebot

Ganz konkret geht es um die Samsung Pro Plus microSD-Karte, die in verschiedenen Ausführungen beim Versandhausriesen erhältlich ist. Im Rahmen des groß angelegten Frühlings-Sales bei Amazon bekommt ihr sie in der Variante mit einem Terabyte Speicher gerade für ein paar Euro mehr als ihr historischer Tiefstpreis, womit ihr noch immer ein gutes Geschäft macht.

Üblicherweise für 102 Euro angeboten, zahlt ihr für kurze Zeit nur 86,49 Euro für das Steam Deck-Upgrade der Spitzenklasse. Nutzt ihr darüber hinaus auch eine Nintendo Switch oder einen konkurrierenden Handheld, könnt ihr die microSD natürlich auch hier einsetzen.

Die kleinen Speicherwunder des südkoreanischen Technikgiganten zählen zu den beliebtesten ihrer Art, gelten Samsungs SD-Karten doch als nicht nur besonders zuverlässig, sondern ebenso schnell, was ihre Lese- und Schreibgeschwindigkeiten anbelangt. Mit den brandneuen 1 TB-Modellen, die erst im vergangenen Jahr auf den Markt losgelassen wurden, macht ihr also definitiv nichts falsch. All zu viele Vergünstigungen gab es Preisvergleichsportal Geizhals zufolge noch nicht, weswegen sich der kurzfristige ebenso Deal lohnen dürfte.

Alternativen soweit das Auge reicht

Wer Samsung treu bleiben möchte, der findet Alternativen beispielsweise in der Evo Select microSD-Karte, die ebenfalls in der Ausführung mit einem TB zu finden ist. Diese ist nur minimal langsamer als die bereits besprochene Pro-Variante, allerdings kommt sie auch zu einem noch etwas günstigeren Preis daher:

Ihr büßt lediglich etwa 20 Megabyte pro Sekunde an Datentransfergeschwindigkeit ein, dennoch eignet sich die microSD ganz hervorragend für die Verwendung mit Valves und Nintendos Handhelds, handelt es sich doch um Modelle der U3-Klasse, die für eine hohe Performance stehen. Günstiger wird es lediglich noch ein paar Euro, wenn ihr euch bei der Konkurrenz von SanDisk, Lexar und Co. umseht.

Weitere microSD-Speicherkarten findet ihr hier:

Auch hier unterscheiden sich die Lese- und Schreibgeschwindigkeiten noch einmal, weswegen ihr die Augen bei der Auswahl offenhalten solltet. Habt ihr euch allerdings bereits für die Samsung Pro Plus 🛒 oder die Evo Select 🛒 entschieden, solltet ihr euch beeilen: Wie üblich ist der Deal des Versandhausriesen nur für eine begrenzte Zeit verfügbar, ehe euch das Steam Deck-Upgrade wieder seinen üblichen Preis kostet.

Quellen: Amazon

Die mit „Anzeige“ oder einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn ihr auf so einen Affiliate-Link klickt und über diesen Link einkauft, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für euch als Nutzer*innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen für euch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, euch hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.