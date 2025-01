Jetzt noch schnell auf Monster Hunter Wilds vorbereiten: Vorgängertitel zum Sonderpreis

Der Release von Monster Hunter Wilds rückt unverzüglich näher: Bereits Ende Februar ist es endlich soweit und nicht nur Fans wetzen bereits jetzt ihre Waffen, auch neugierige Neulinge können sich vorbereiten.

Die ideale Gelegenheit dafür gibt es jetzt mit einem dick geschnürten Humble Bundle: Das bietet zahlreiche Inhalte aus dem Monster Hunter-Universum zu einem mehr als fairen Preis und lässt sich noch dazu in kleinere Häppchen runterbrechen, wenn euer Appetit nicht ganz so groß sein sollte.

Von World bis Rise: Humble Bundle zu Monster Hunter lockt mit satten Rabatten

Gleich vier Möglichkeiten liefert euch das Humble Bundle, eine neue Obsession für Monster Hunter zu entwickeln oder eurer bereits vorhandenen weiter zu frönen. Wollt ihr klein anfangen, bietet sich das Bundle für 9,62 Euro an: Dort enthalten sind Monster Hunter Rise, das kosmetische Deluxe Kit sowie zwei Gutscheine, die euch bei einem Kauf von Monster Hunter Stories (20 Prozent) sowie Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin (25 Prozent) jeweils bares Geld sparen.

Hier geht es zur Humble Bundle-Seite des aktuellen Monster Hunter-Angebots 🛒

Wer noch mehr aus Rise rausholen möchte, nimmt 14,43 Euro in die Hand und bekommt dann zusätzlich zu den erwähnten Inhalten noch den DLC Sunbreak sowie das kosmetische Sunbreak Deluxe Kit. Wollt ihr auch noch den Vorgänger abgreifen, werden 19,24 Euro fällig: Das acht Artikel starke Paket serviert euch abermals alle vorherigen Inhalte und garniert das Ganze mit Monster Hunter World sowie dem dazugehörigen kosmetischen Deluxe Kit.

Die wirklich ultimative Monster Hunter-Erfahrung bietet dann das Paket für 24,05 Euro: Alle hier aufgezählten Artikel werden noch einmal um den Monster Hunter World-DLC Iceborne sowie das (abermals rein kosmetische) Iceborne Deluxe Kit erweitert. Ihr bekommt also zehn Inhalte für weniger als 25 Euro, darunter zwei Spiele und zwei DLCs, was angesichts des eigentlichen Preises von 197,98 Euro in einer beeindruckenden Ersparnis resultiert.

Lese-Tipp: Alle Infos zu Release, Plattformen und Crossplay von Monster Hunter Wilds

Wie für Humble Bundle üblich, könnt ihr natürlich auch ein bisschen mehr bezahlen, schließlich wird ein Teil des Geldes für einen guten Zweck gesammelt. Dieses Mal ist das die Breakthrough T1D, die Menschen mit Diabetes unter die Arme greift. Wollt ihr endlich in die Welt von Monster Hunter starten, habt ihr noch zehn Tage Zeit, um euch das Humble Bundle unter den Nagel zu reißen. Ebenfalls spannend: Bald startet die offene Beta zu Monster Hunter Wilds und wir verraten, wie ihr daran teilnehmen könnt.

Quelle: Humble Bundle

Die mit „Anzeige“ oder einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn ihr auf so einen Affiliate-Link klickt und über diesen Link einkauft, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für euch als Nutzer*innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen für euch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, euch hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.