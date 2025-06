Nur 14,99 Euro: PS5-Bestseller aus 2024 nur kurze Zeit mit 50 % Rabatt bei Amazon abstauben

Ein erst 2024 erschienenes Action-Adventure bietet Landratten die Möglichkeit, in die raue Welt der Piraterie einzutauchen. Das PS5-Spiel entführt euch in eine vom Indischen Ozean inspirierte offene Welt inmitten des Goldenen Zeitalters der Piraterie. Statt der ursprünglich veranschlagten 29,99 Euro zahlt ihr bei Amazon jetzt nur noch 14,99 Euro für die Limited Edition.

Entwickelt von Ubisoft, mausert ihr euch in Skull and Bones 🛒 von einem namenlosen Außenseiter zu einem gefürchteten Piratenkapitän. Und mit dem Deal des Versandhausriesen, der den Preis für das maritime Abenteuer, das derzeit unter den Bestsellern bei Amazon thront, deutlich reduziert, zahlt ihr sogar nur noch die Hälfte.

Amazon-Angebot ahoi: Populäres PS5-Spiel für Piraten-Fans nur kurz für die Hälfte einsacken

Die Spielmechanik von Skull and Bones konzentriert sich primär auf Seeschlachten und das umfangreiche Schiffsbausystem. Ihr könnt bis zu zehn verschiedene Schiffe bauen und individuell anpassen. Jedes Wasserfahrzeug verfügt über einzigartige Eigenschaften und lässt sich mit verschiedenen Waffen und Panzerungen ausrüsten. Die Bandbreite reicht von wendigen Schnellbooten bis hin zu schwer gepanzerten Kriegsschiffen, die in direkten Konfrontationen ihre Stärken ausspielen. Bei Amazon schnappt ihr euch das PS5-Spiel jetzt zum Freibeuter-Preis:

Die offene Welt präsentiert sich als weitläufiger Ozean mit verschiedenen Regionen und Gefahren. Neben anderen Piraten müsst ihr euch legendären Seeungeheuern, unberechenbaren Wetterbedingungen und übernatürlichen Bedrohungen stellen. Das Erkunden der Gewässer bringt sowohl Schätze als auch Risiken mit sich. Handel und Schmuggel bilden wichtige Säulen des Spielfortschritts, da ihr durch lukrative Geschäfte euren Ruhm und eure Ressourcen steigert.

Das Kampfsystem setzt auf taktische Seegefechte, bei denen Positionierung und Waffenwahl entscheidend sind. Verschiedene Geschütztypen wie Kanonen, Mörser oder Ballistae bieten unterschiedliche Vor- und Nachteile. Während Kanonen hohen Schaden auf mittlere Distanz verursachen, eignen sich Mörser besser für Flächenangriffe. Die Kämpfe erfordern daher strategisches Denken und vorausschauende Planung.

Der Mehrspielermodus des PS5-Spiels ermöglicht es, mit bis zu zwei weiteren Spieler*innen gemeinsam die Meere zu befahren. Dabei könnt ihr zwischen kooperativem Player-versus-Environment (PvE) und dem gemischten Player-versus-Environment-versus-Player, kurz PvEvP, wählen. Geteilte Aufträge und Belohnungen fördern die Zusammenarbeit, während die PvEvP-Option zusätzliche Spannung durch mögliche Konflikte mit anderen Spieler*innen bringt.

Ergänzende Gaming-Erlebnisse

Fans von Skull and Bones 🛒 finden in anderen nautischen Abenteuern passende Ergänzungen. Sea of Thieves bietet eine ähnliche Piratenatmosphäre, setzt jedoch stärker auf Humor und einen Cartoon-haften Grafikstil. Das Spiel punktet mit kreativen Rätseln und einem ausgeprägten sozialen Aspekt. Assassin’s Creed Black Flag 🛒 gilt als Klassiker des Piraten-Genres und überzeugt durch eine packende Einzelspieler-Kampagne mit historischem Bezug.

Wer sich für maritime Strategiespiele interessiert, sollte einen Blick auf Port Royale Four 🛒 werfen. Diese Handelssimulation kombiniert Wirtschaftsmanagement mit Flottenführung und bietet einen anderen Zugang zur Piratenwelt. Das etwas ältere Sid Meier’s Pirates! stellt eine weitere Alternative dar, die Rollenspiel-Elemente mit strategischen Seeschlachten verbindet und durch ihren zeitlosen Charme besticht.

Weitere PS5-Spiele findet ihr hier:

Die PlayStation Plus-Mitgliedschaft ist für Fans von Skull and Bones 🛒 obligatorisch, da das Spiel eine ständige Internetverbindung erfordert. Diese Mitgliedschaft bietet jedoch zusätzliche Vorteile wie monatliche Gratisspiele und exklusive Rabatte. Cloud-Speicher für Spielstände und die Möglichkeit, mit Freund*innen online zu spielen, runden das Angebot ab. Wollt ihr euch das PS5-Spiel günstig schnappen, solltet ihr euch aber beeilen, denn das Amazon-Angebot ist nur zeitlich begrenzt verfügbar.

Quellen: Amazon

Die mit „Anzeige“ oder einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn ihr auf so einen Affiliate-Link klickt und über diesen Link einkauft, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für euch als Nutzer*innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen für euch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, euch hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.