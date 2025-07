Nicht mal 10 Euro: Harry Potter-Spiel für Nintendo Switch am Prime Day zum Hammerpreis kaufen

Bei Amazon findet ihr am Prime Day ein attraktives Angebot für das Nintendo Switch-Spiel Harry Potter: Quidditch Champions in der Deluxe Edition. Der Preis wurde deutlich reduziert und ermöglicht eine Ersparnis von über 50 Prozent.

Statt der ursprünglich 19,99 Euro zahlt ihr nur noch 9,49 Euro für Harry Potter: Quidditch Champions 🛒. Heißt, ihr müsst nicht mal einen Zehner hinblättern, um in die magische Welt des von Autorin J.K. Rowling erdachte Fantasiesports abzutauchen. Zu verdanken ist dieser Umstand dem noch bis zum 11. Juli laufenden Prime Day.

Nintendo Switch-Spiel mit Rabatt zum Prime Day bei Amazon

Auf die Besen, fertig, los! So startet ihr in Harry Potter: Quidditch Champions ein aufregendes Match nach dem andern. Habt ihr bis jetzt nicht in Augenschein nehmen können, wie die Entwickler*innen den abgedrehten Sport in ein rasantes Videospiel verpackt haben, ist die Gelegenheit während des Prime Day besonders günstig, das nachzuholen. Weniger als die Hälfte des eigentlichen Preises müsst ihr aktuell bei Amazon in die Kasse stopfen:

Harry Potter: Quidditch Champions Deluxe Edition versetzt euch in die Rolle verschiedener Quidditch-Positionen. Ihr könnt zwischen Jäger, Sucher, Hüter oder Treiber wählen, wobei jede Position ihren eigenen Spielstil inklusive individueller Aktionen mitbringt.

Das Nintendo Switch-Spiel bietet dabei sowohl Solo-Erfahrungen als auch Mehrspieler-Modi für bis zu drei Freunde im Online-Koop. Wer sich übers Internet verbinden möchte, braucht allerdings eine Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft, die zusätzlich abgeschlossen werden muss.

Falls euch die passende Konsole fehlt:

Das bietet die Harry Potter: Quidditch Champions Deluxe Edition

Der Karriermodus ermöglicht es euch, euren Charakter weiterzuentwickeln und verschiedene Quidditch-Arenen zu erkunden. Diese zeigen bisher ungesehene Bereiche der Zaubererwelt und bieten abwechslungsreiche Spielumgebungen. Dabei bewegt ihr euch weit über die Mauern von Hogwarts hinaus und düst unter anderem durch den Garten der Weasleys oder über die Sportplätze ausländischer Schulen.

Die Anpassungsmöglichkeiten in Harry Potter: Quidditch Champions 🛒erstrecken sich auf verschiedene Bereiche. Ihr könnt euren Flugstil durch unterschiedliche Besen verändern und kosmetische Optionen nutzen, um eure Spielfigur zu individualisieren. Das Stufensystem erlaubt es, den Spielstil für jede Position anzupassen und zu verfeinern.

Die Deluxe-Ausgabe enthält zusätzliche Inhalte wie Reiseschuluniformen und Hauswappen-Embleme für alle vier Hogwarts-Häuser: Slytherin, Hufflepuff, Gryffindor und Ravenclaw. Zusätzlich erhaltet ihr 2000 Gold als downloadbaren Inhalt, mit dem ihr weitere Anpassungen im Spiel freischalten könnt.

Könnt ihr es gar nicht erst erwarten, euch auf den Besen zu schwingen und den Punkten hinterherzujagen, umso besser! Denn der steile Rabatt gilt wie bereits erwähnt nur noch bis zum Ende des Prime Day auf Amazon am 11. Juli, viel Zeit bleibt also nicht, wenn ihr bei Harry Potter: Quidditch Champions 🛒 in der Deluxe Ausführung zuschnappen wollt wie beim Schnatz.

