Nicht mal 20 Euro: Populärer PS5-Bestseller aus 2024 nur kurze Zeit stark reduziert im Angebot

Lust auf einen fast noch taufrischen Titel, der erst im vergangenen Jahr seinen Release feiern durfte? Dann solltet ihr jetzt einen Blick auf das aktuelle Amazon–Angebot werfen. Hier bekommt ihr ein beliebtes PS5-Spiel gerade für nicht einmal 20 Euro.

Aktuell auf den vorderen Rängen der Bestseller des Versandhausriesen positioniert, könnt ihr euch Ubisofts jüngsten Ableger der populären Prince of Persia-Reihe zum absoluten Schnapperpreis krallen. Doch warum lohnt sich ein Abstecher in den durchaus positiv aufgenommenen Action-Plattformer The Lost Crown überhaupt?

PS5-Spiel unter 20 Euro: Prince of Persia: The Lost Crown gibt es bei Amazon gerade richtig günstig

Mit dem aktuellen Ableger der Reihe verschlägt es uns in ein gewohntermaßen sandiges Setting, das lose an die Sagen der persischen Mythologie angelehnt ist. Durch und durch stylisch präsentierte Prince of Persia: The Lost Crown sich auch in unserem Test als temporeicher Titel, der von sich zu überzeugen weiß. Bei Amazon schnappt ihr euch das noch nicht einmal angestaubte PS5-Spiel jetzt für unter 20 Euro:

In der Rolle des Schwertkämpfers Sargon überquert ihr die verschneiten Gipfel des Berges Qaf, um zur Legende zu werden. Sowohl klassische Kampfkünste als auch spektakuläre Spezialfähigkeiten helfen euch, euch gegen eure Gegner durchzusetzen. Besonders cool sind aber die stylischen Zeitmanipulationsmanöver, mit denen ihr Hindernisse im Handumdrehen überwindet.

The Lost Crown stellt das Comeback des persischen Prinzen dar – und dieses ist Ubisoft durchaus gelungen. Als besonders spaßig empfanden wir schon zur Zeit seines Releases im starken Spielejahr 2024 die Mischung aus kniffligen Kopfnüssen und gewohntem Geschicklichkeits-Gameplay.

Ihr erklimmt Qafs höchste Hügel, sucht nach verborgenen Schätzen und stellt euch immer neuen Aufgaben, während ihr die geheimnisumwobene, verfluchte, aber umso spannendere Spielwelt auf eigene Faust erkundet. Vor allem die Spielumgebungen sind etwas fürs Auge, sind sie doch mit einer gehörigen Portion Liebe fürs Detail designet und laden zum Entdecken der Monumente ein.

Gefeiertes Gameplay

Gerade das griffige Gameplay von Prince of Persia: The Lost Crown stand im Fokus vieler Kritiken: Die Kämpfe gegen mächtige Monster aus der persischen Mythologie, die durch Zeitmanipulationen korrumpiert wurden, sorgen für stundenlangen Spielspaß. Doch mit bloßer Button-Ballerei kommt ihr nicht weit: Stattdessen solltet ihr Strategien schmieden, die euren Fähigkeiten optimal einzusetzen wissen.

Damit ihr nicht im Sog des Wüstensands versinkt stehen Sargon aufregende Akrobatik-Moves zur Auswahl, die ihr mit Upgrades und frischen Fähigkeiten im Laufe des Spiels regelmäßig verbessern könnt. Das Kampfsystem fühlt sich dynamisch und erfrischend an und ist als Highlight des Titels festzuhalten.

Rundum schnappt ihr euch ein packendes PS5-Spiel zum absoluten Schnäppchenpreis, bei dem ihr schon allein mit der spannenden Story, die euch gute 20 Stunden beschäftigen dürfte, auf eure Kosten kommt. Apropos Zeit: Beeilt euch besser, denn das Angebot auf Amazon ist von begrenzter Dauer.

