Nintendo: Neue Hardware jetzt bei Amazon vorbestellen

Während ein Großteil der Videospielwelt auf neue Infos zur Nintendo Switch 2 wartet, lässt sich der japanische Konzern damit Zeit. Erst am 2. April soll es im Rahmen einer speziellen Direct-Show so weit sein – damit ihr den Termin nicht verpasst, könnt ihr jetzt mit Mario den Wecker stellen.

Gemeint ist Alarmo, Nintendos eigene Sound Clock, die das Unternehmen schon vor einigen Monaten angekündigt hat. Bislang konntet ihr den Wecker allerdings nur exklusiv über den My Nintendo Store erwerben, doch zukünftig ist damit Schluss: Ab sofort könnt ihr das gute Stück ebenfalls bei Amazon bestellen

Nintendo: Alarmo bei Amazon vorbestellen

Mit der Ankündigung eines eigenen Weckers hat Nintendo im Oktober 2024 viele der eigenen Fans überrascht – trotzdem ist das Stück recht beliebt. Falls ihr das knallrote Stück Hardware besitzen wollt, aber nicht über den My Nintendo Store einkaufen wolltet, könnt ihr ab März endlich bei unterschiedlichen Versand- wie Einzelhändlern zuschlagen.

Im Falle von Amazon kommt ihr pünktlich am Releasetag an den Wecker. Preislich gibt sich das Angebot jedoch nichts zur unverbindlichen Preisempfehlung, sprich es werden auch hier etwa 100 Euro fällig. Bis zur Veröffentlichung müsst ihr euch aber noch bis zum 6. März 2025 gedulden.

Was kann Alarmo? Nun, grundsätzlich erst einmal die Zeit darstellen und euch wecken. Insgesamt stehen laut Nintendo 35 verschiedene Weckrufe aus fünf unterschiedlichen Spieleklassikern (zum Beispiel The Legend of Zelda oder Super Mario) parat, mit denen ihr mehr oder weniger sanft zur gestellten Uhrzeit dem Schlaf entrissen werden sollt. Zudem passt sich das Display-Design dem jeweiligen Spiel an.

Mit an Bord ist ebenso ein Bewegungssensor, der erkennen soll, wie sehr ihr im Bett aktiv seid. Bewegt ihr euch viel, desto leiser soll der Weckton werden – beim Aufstehen sogar gänzlich verstummen. Zu guter Letzt könnt ihr noch einige Statistiken rund um euer Schlafverhalten anzeigen lassen. Big N is watching you.

Falls ihr statt eines Weckers lieber die nächste Nintendo-Konsole in den Händen halten wollt: Der Releasetermin der Nintendo Switch 2 wurde vor kurzem wohl geleakt. Es dauert offenbar noch, bis der Handheld-Hybrid das Licht der Welt erblickt.

Quelle: Amazon

Die mit „Anzeige“ oder einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn ihr auf so einen Affiliate-Link klickt und über diesen Link einkauft, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für euch als Nutzer*innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen für euch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, euch hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.