Nintendo Switch 2: Absoluter Fan-Favorit mit 24 Prozent Rabatt bei Amazon

Amazon bietet derzeit eine attraktive Preisreduzierung für Legend of Zelda-Fans. Die upgegradete Version des beliebten Action-Adventures von 2017 für die Nintendo Switch 2 ist jetzt mit einem für Nintendo-Spiele seltenen Rabatt gesegnet worden.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Nintendo Switch 2 Edition 🛒 ist von ursprünglich 79,99 Euro auf 60,77 Euro reduziert worden. Sie nutzt die verbesserte Hardware der Nintendo Switch 2 und bietet Spielerinnen und Spielern ein deutlich aufgewertetes Erlebnis in der weitläufigen Welt von Hyrule.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild im Angebot

Die Nintendo Switch 2 Edition von The Legend of Zelda: Breath of the Wild 🛒 stellt eine erhebliche technische Verbesserung gegenüber der ursprünglichen Version dar. Dank der leistungsstärkeren Hardware der neuen Konsole läuft das Spiel in höherer Auflösung und mit stabileren Bildwiederholraten. Bei Amazon zahlt ihr für die optimierte Version des Game of the Year 2017 derzeit 24 Prozent weniger – und wer Nintendo kennt, weiß, wie schwer es ist, deren Titel neu zu einem rabattierten Preis zu bekommen.

Die HDR-Unterstützung der Switch 2 sorgt für kontrastreichere Farben und bessere Helligkeitsabstufungen, wodurch die atemberaubende Landschaft Hyrules noch eindrucksvoller zur Geltung kommt. Besonders bei Sonnenauf- und -untergängen oder in düsteren Höhlen macht sich diese Verbesserung deutlich bemerkbar.

Ein weiterer wesentlicher Vorteil dieser Edition liegt in den deutlich reduzierten Ladezeiten. Das Schnellreisesystem, das in der ursprünglichen Version teilweise längere Wartezeiten mit sich brachte, funktioniert nun nahezu verzögerungsfrei. The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Nintendo Switch 2 Edition 🛒 verfügt zudem über zusätzlichen Speicherplatz, wodurch sowohl das Fortsetzen bestehender Spielstände als auch das Beginnen neuer Abenteuer komfortabler wird.

Die Integration mit ZELDA NOTES, einem speziellen Service der Nintendo Switch App, erweitert das Spielerlebnis auf mobile Endgeräte. Über diese Funktion könnt ihr wichtige Spielinformationen, Karten-Markierungen und Notizen direkt auf deinem Smartphone verwalten. Dies erweist sich besonders bei der Erkundung der riesigen Spielwelt als hilfreich, da man auch außerhalb des Spiels eine Strategie planen und wichtige Fundorte dokumentieren kann.

Ergänzende Ausrüstung für das optimale Spielerlebnis

Für das bestmögliche Erlebnis mit dem Zelda-Abenteuer bieten sich verschiedene Ergänzungen an. Ein Pro Controller für die Nintendo Switch 2 🛒 verbessert die Kontrolle erheblich, insbesondere bei längeren Spielsitzungen. Die ergonomischere Form und die präziseren Analogsticks machen das Bogenschießen und die Kamerasteuerung deutlich komfortabler.

Eine hochwertige microSD-Karte 🛒 erweitert den verfügbaren Speicherplatz der Konsole und ermöglicht das gleichzeitige Installieren mehrerer umfangreicher Spiele. Da The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Nintendo Switch 2 Edition 🛒 bereits optimiert ist, profitiert auch die allgemeine Systemperformance von zusätzlichem Speicherplatz. Wer an dem Amazon-Deal interessiert ist, sollte aber nicht zu lange warten, da das Angebot zeitlich begrenzt ist.

