Nintendo Switch 2: Alle neuen Spiele, die ihr schon jetzt vorbestellen könnt im Überblick

Der Launch der Nintendo Switch 2 rückt mit jedem Tag näher. Mittlerweile sind es nur noch ein paar wenige Wochen, die uns vom Release der kommenden Konsolengeneration und ihren taufrischen Titeln trennen.

Grund genug für uns, einmal alle Nintendo Switch 2-Spiele, die ihr bislang vorbestellen könnt, aufzulisten. Gleich zehn sind es an der Zahl, womit für nahezu jeden Geschmack etwas dabei sein dürfte. Auf den folgenden Zeilen findet ihr eine Übersicht inklusive der jeweiligen Anlaufstelle, um den Pre-Order-Button zu drücken.

Nintendo Switch 2: Alle vorbestellbaren Spiele auf einen Blick

An der Seite der Nintendo Switch 2 steht das eine oder andere Highlight, welches zeitgleich mit der Veröffentlichung des Nachfolgers des gefeierten Handheld-Hybriden in den (virtuellen) Ladenregalen zu finden ist. Hier hätten wir zum einen brandneue Releases wie das heißerwartete Mario Kart World, das massig neue Fahrer mit sich bringt, aber auch so manches Remaster originaler Switch-Spiele – darunter beispielsweise die beiden hochgelobten The Legend of Zelda-Ableger Breath of the Wild sowie Sequel Tears of the Kingdom.

Passend dazu: Zelda: Breath of the Wild in 60 FPS angespielt – So wie es immer hätte sein sollen

Damit euch nicht so schnell das frische Futter für die Switch 2 ausgeht, legt Nintendo natürlich in zügigen Schritten nach: Über den Sommer verteilt kommen immer mehr neue Spiele für die Sammlung, darunter auch das vielversprechende Donkey Kong Bananza. Damit ihr nicht den Überblick verliert, folgt eine Auflistung aller bereits vorbestellbaren Titel, die euch in den kommenden Wochen und Monaten für die Switch 2 erwarten:

Dabei wird es künftig natürlich nicht bleiben, schon jetzt stehen vermutlich reihenweise neue Spiele für die Nintendo Switch 2 in den Startlöchern und warten nur so darauf, einen festen Verkaufstermin von ihren Publishern verpasst zu bekommen. Auch einen Hinweis auf ein neues Super Mario-Spiel gibt es bereits, auf das Fans nur so gewartet haben dürften.

Quellen: Amazon

Die mit „Anzeige“ oder einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn ihr auf so einen Affiliate-Link klickt und über diesen Link einkauft, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für euch als Nutzer*innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen für euch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, euch hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.