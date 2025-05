Nintendo Switch 2: Das passt alles in die All-in-one-Tragetasche

Wenn in wenigen Tagen die Nintendo Switch 2 erscheint, kommt neben den ersten Spielen auch gleich einiges an Zubehör auf den Markt. Wie schon für die erste Switch, wird es auch wieder eine praktische Aufbewahrungsbox geben.

Das Upgrade dazu stellt quasi die All-in-one-Tasche dar – eine Tragetasche, in der ihr nicht nur Controller und Bildschirm verstaut, sondern gleich die ganze Docking-Station. In einem kleinen Anschauungsvideo könnt ihr schonmal sehen, was alles in der Tasche steckt (soll heißen: stecken kann).

Nintendo Switch 2: Eine Tasche für alles

Die Nintendo Switch 2 ist nicht nur eure neue Möglichkeit, Partyspiele wie Mario Kart World oder Super Mario Party Jamboree mit Freund*innen auf der Couch zu spielen – auch unterwegs macht die Hybrid-Konsole des japanischen Spieleunternehmens wieder eine gute Figur. Wer sie also mit auf Reisen, Zugfahren oder in den Park nehmen will, kann sie wieder in einer praktischen und platzsparenden Tasche transportieren.

Wer die Konsole allerdings mitnehmen möchte, um sie mitsamt ihrer Docking-Station an einem anderen Fernsehgerät anzuschließen, sollte sich über die All-in-one-Tragetasche Gedanken machen. In diese passen nicht nur Konsole, Joy-Cons samt Halterung und Aufsätze für den Maus-Modus sowie besagte Station, sondern auch ein weiterer Pro-Controller, bis zu sechs Spiel-Module und natürlich alle benötigten Kabel.

Seht hier das Video, das Nintendo auf seiner App veröffentlicht hat (via Stealth40k auf Twitter):

Dazu ist in der Tasche ein Schutz für den Bildschirm sowie ein Reinigungstuch enthalten (via NintendoLife). Auf den Innenseiten der Fächer sind kleine Symbole aufgedruckt, sodass man sofort erkennen kann, welche Gerätschaften wo hineingehören.

Auf der Homepage von Nintendo kann schon die All-in-one-Tasche für 79,99 Euro vorbestellt 🛒 werden. Die Tasche erscheint mit Release der Nintendo Switch 2 am 5. Juni. Warum der Preis der Konsole von 469 Euro zwar ein zunächst happiger Betrag, jedoch nicht ungerechtfertigt ist, zeigen wir an anderer Stelle zum Thema Switch 2.

