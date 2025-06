Nintendo Switch 2-Gewinnspiel: Wir verlosen 10x die Piranha-Pflanze-Kamera – so nehmt ihr teil

Kaum zu glauben, aber wahr: Die Nintendo Switch 2 ist endlich da. Mit einer Reihe von neuen Features im Gepäck, darunter dem Game Chat, schickt sie den Vorgänger nach acht Jahren in den Ruhestand.

Während ihr möglicherweise bereits erste Runden durch Mario Kart World dreht, erlaubt euch der Game Chat nun, dabei jederzeit mit euren Freund*innen zu quatschen – sogar per Video. Dafür allerdings braucht es eine zusätzliche Kamera, beispielsweise im schicken Design der Piranha-Pflanze. Zusammen mit dem My Nintendo Store verlosen wir zehn Exemplare des schmucken Zubehörs.

Noch mehr Spaß auf der Nintendo Switch 2: Gewinnt eine von 10 Piranha-Pflanze-Kameras

Natürlich könnt ihr eure Nintendo Switch 2 auch mit der offiziellen Kamera aufpeppen, die mit ihrem schlichten schwarz hervorragend zur Konsole passt und für 59,99 Euro im My Nintendo Store🛒 auf euch wartet. Wer es ein wenig bunter und verspielter mag, dürfte allerdings die Piranha-Pflanze-Kamera von Hori bevorzugen, die sich preislich auf 39,99 Euro beläuft.

Keinen Cent müsst ihr dagegen löhnen, wenn ihr an unserem Gewinnspiel teilnehmt und mit etwas Glück eines von zehn Exemplaren euer Eigen nennen dürft. Die verschönert dann nicht nur euer Wohnzimmer, sondern erlaubt euch auch den Einsatz von Game Chat: Unterhaltet euch mit euren Freund*innen, während ihr zusammen die offene Welt von Mario Kart World erkundet oder euch gegenseitig im Grand Prix sowie der K.o.-Tour messt.

10 Piranha-Pflanzen-Kameras für die Nintendo Switch 2

Ende Juli erscheint mit Mario Party Jamboree Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV außerdem eine überarbeitete Version der Party-Sause, die ebenfalls die Kamera einbindet, um eure Lachmuskeln mit neuen Minispielen und einem frischen Modus zu attackieren. Unser Gewinnspiel ist also die perfekte Gelegenheit, mit euren Freund*innen noch mehr Spaß aus der Nintendo Switch 2 herauszuholen.

So nehmt ihr teil

Alles, was ihr dafür tun müsst, ist, euch bis zum 27. Juni mit eurer E-Mail-Adresse für unseren Newsletter anzumelden. Die drei Gewinner*innen losen wir am 30. Juni aus und benachrichtigen sie anschließend per E-Mail. Mitarbeiter*innen der FUNKE Mediengruppe und deren Angehörige dürfen ihr Glück nicht versuchen, die genauen Teilnahmebedingungen findet ihr hier.

