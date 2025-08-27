Nintendo Switch 2: Speicherplatzprobleme? Mit diesem günstigen Zubehör sind sie vergessen

Mit der Nintendo Switch 2 hat sich nicht nur die kleine Konsole selbst ordentlich gemausert, sondern auch das dazugehörige Ökosystem an cleveren Helferlein. Der My Nintendo Store 🛒 wartet mit einer feinen Auswahl an Erweiterungen auf, die euer Spielerlebnis auf dem neuen Handheld-Hybriden gehörig aufpeppen. Von raffinierten Speicherlösungen bis hin zu ergonomischen Eingabegeräten – jede Komponente wurde mit Bedacht darauf ausgelegt, die frischen Features der Switch 2 zur Geltung zu bringen.

Nintendo zaubert dabei eine gelungene Mischung aus bewährten Konzepten und zukunftsweisenden Technologien aus dem Hut. Während die Grundidee der modularen Erweiterbarkeit erhalten bleibt, dürfen sich Gamer*innen nun über deutlich stärkere Standards freuen. Besonders was den Speicher anbelangt, schlägt die jüngste Generation ein völlig neues Kapitel auf, das sowohl für entspannte Gelegenheitsspielende als auch für leidenschaftliche Hardcore-Fans spannende Möglichkeiten eröffnet.

Nintendo Switch 2: So schnell ging Speichern & Laden noch nie – die neuen microSD Express-Karten vorgestellt

Das absolute Highlight der Speichererweiterung sind zweifellos die bahnbrechenden microSD Express-Karten, die ausschließlich mit der Switch 2 harmonieren. Die neue Generation von Speichermedien lässt ihre Vorgänger regelrecht alt aussehen, was das Tempo angeht. Während herkömmliche microSD-Karten bei maximal 104 Megabyte pro Sekunde die Segel streichen müssen, fegen die Express-Varianten mit bis zu 985 MB/s förmlich über die Ziellinie. Diese gewaltige Leistungsexplosion beschert euch spürbar flottere Ladezeiten und butterweiche Performance bei datenintensiven Gaming-Schwergewichten.

SanDisk micro SD Express-Karten lösen eure Speicherplatzprobleme auf der Nintendo Switch 2 in Luft auf. Credit: Nintendo / My Nintendo Store

Der My Nintendo Store hält lizenzierte Express-Karten in verschiedenen Größenordnungen bereit, wobei die 256 Gigabyte-Varianten als perfekter Einstieg gelten. Diese Kapazität entspricht haargenau dem internen Speicher der kleinen Konsole und verdoppelt somit euren verfügbaren Platz auf einen Schlag. Für Nutzer*innen mit gigantischen digitalen Bibliotheken warten auch größere Kaliber 🛒 in den virtuellen Ladenregalen – theoretisch stemmt die Switch 2 Karten mit bis zu zwei Terabyte Speicherplatz.

Die Express-Karten erkennt ihr an ihrer charakteristischen „EX“-Markierung und sie benötigen beim ersten Einsatz ein Systemupdate über eure Internetverbindung. Besonders wichtig: Eure altgedienten microSD-Karten der ersten Switch können leider nicht für das Laden oder Speichern von Spieldaten herhalten. Lediglich Screenshots und Videos lassen sich von den bewährten Karten herüberhieven. Diese Inkompatibilität rührt von den deutlich gestiegenen technischen Ansprüchen moderner Titel her, die nur durch die rasante Datenübertragung der Express-Technologie gestemmt werden können.

Noch mehr geniale Gadgets ganz nach eurem Gaming-Geschmack

Neben der Speichererweiterung katapultiert eine Reihe durchdachter Eingabegeräte die Möglichkeiten der Switch 2 in völlig neue Dimensionen. Die taufrischen Joy-Con 2-Controller bringen mit dem brandneuen C-Knopf nicht nur eine zentrale Taste für die hilfreiche GameChat-Funktion mit, sondern haben erstmals einen integrierten Maus-Modus an Bord. Diese pfiffige Steuerungsoption ermöglicht messerscharfe Zeigernavigation in kompatiblen Spielen und öffnet die Türen zu völlig neuen Genres für das portable Gaming.

Der Nintendo Switch 2 Pro Controller krönt die abwechslungsreiche Auswahl 🛒 an Eingabegeräten und richtet sich vor allem an all jene, die sich nicht vor schweißtreibenden Sessions im Marathonformat sträuben. Dank der bewährten Controller-Architektur und den vertrauten Features bietet er aber ebenso eine gemütliche Alternative für alle, die es ganz entspannt angehen wollen. Die Joy-Con 2-Aufladehalterung ermöglicht es außerdem, die modularen Controller als zusammenhängendes Gamepad zu nutzen oder bequem über das enthaltene USB-Kabel mit frischer Energie zu versorgen.

Praktische Transportlösungen und smarte Systemerweiterungen runden das Zubehör-Angebot sinnvoll ab. Die All-in-One-Tasche bietet großzügig Platz für die Konsole, die Dockingstation, sämtliche Controller und bis zu sechs Softwarekarten – perfekt für spontane Sessions bei Freund*innen oder längere Reisen. Zusätzliche Komponenten wie Ersatz-Netzteile oder separate Dockingstationen sorgen dafür, dass der Wechsel zwischen verschiedenen Spielorten mühelos von der Hand geht, ohne dass wichtige Kabel umgesteckt werden müssen.

Natürlich findet ihr im ausgiebigen Angebot des virtuellen Videospieleladens noch eine Vielzahl weiterer, lohnenswerter Ergänzungen für eure Switch 2. Hier tummeln sich die Joy-Con-2-Lenkräder im sinnvollen Zweierset, die passende Kamera für den neuen Handheld-Hybriden genauso wie der offizielle Nintendo GameCube-Controller, den ihr exklusiv im My Nintendo Store 🛒 findet, falls ihr es doch lieber ganz klassisch mögt.

Quellen: My Nintendo Store

Die mit „Anzeige“ oder einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn ihr auf so einen Affiliate-Link klickt und über diesen Link einkauft, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für euch als Nutzer*innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen für euch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, euch hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.