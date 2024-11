Nintendo Switch-Bestseller aus 2024 für nicht einmal 20 Euro am Black Friday auf Amazon abstauben

Lust auf frisches Futter für euren Handheld-Hybriden? Am Black Friday werdet ihr bei Amazon garantiert fündig, denn eines der beliebtesten Nintendo Switch-Spiele, das erst in diesem Jahr erschienen ist und zu den Bestsellern beim Versandhausriesen zählt, bekommt ihr gerade für nicht einmal 20 Euro.

Konkret geht es um den aktuellen Ableger von Ubisofts populärer Prince of Persia-Reihe: The Lost Crown, der mit dem schmackhaften Deal jetzt zum bisherigen Tiefstpreis erhältlich ist. Lohnen dürfte sich der Action-Plattformer in jedem Fall, stieß er bei Fans und Kritik doch gleichermaßen auf Anklang.

Neues Nintendo Switch-Spiel im Amazon-Angebot – Prince of Persia: The Lost Crown am Black Friday stark reduziert

In Prince of Persia: The Lost Crown erwartet euch ein stylisches und temporeiches Abenteuer im – wie könnte es anders sein – von der persischen Mythologie inspirierten Wüsten-Setting. Ihr schlüpft in die Haut von Sargon, einem geschickten Schwertkämpfer, den die verwehten Gipfel des geheimnisvollen Bergs Qaf zu einer wahren Legende schmieden.

Dabei macht ihr euch nicht nur eher klassische Kampfkünste zu Nutze, sondern entfesselt spektakuläre Spezialfähigkeiten und gewagte Zeitmanipulationsmanöver, um Gegner wie Hindernisse, die sich euch in den Weg stellen, zu überwinden. Bei Amazon bekommt ihr das noch recht neue Nintendo Switch-Spiel zum Schnapperpreis von rund 20 Euro:

Mit dem gelobten Action-Adventure feierte der persische Prinz zu Beginn des Jahres sein Comeback, mit dem er nicht nur uns in unserem Test zu Prince of Persia: The Lost Crown fast durch die Bank weg begeistern konnte. Gefordert werdet ihr nicht nur im hitzigen Gefecht, sondern auch mit kniffligen Rätseln und eure Geschicklichkeit prüfenden Plattform-Elementen.

Während ihr den Berg erforscht, stoßt ihr auf versteckte Schätze, erledigt spaßige Quests und findet immer mehr über die faszinierende, aber verfluchte Spielwelt heraus. Die mit Liebe zum Detail entworfenen Umgebungen, die von monumentalen Wahrzeichen und urplötzlichen Gefahrenquellen geprägt sind, laden zum Erkunden ein.

Griffiges Gameplay, das zu überzeugen weiß

Ein weiterer Höhepunkt sind die Kämpfe gegen mächtige mythologische Kreaturen, die durch Zeitkräfte korrumpiert wurden. Hier ist vor allem euer strategisches Denken gefragt, während ihr eure Fähigkeiten smart kombinieren müsst, um nicht vom Wüstensand verschluckt zu werden.

Die akrobatischen Moves von Sargon sowie die Vielzahl an Upgrades und neuen Fähigkeiten, die ihr im Spielverlauf freischalten könnt, sorgen für ein dynamisches Spielgefühl, bei dem „Bewegung und Kampfsystem wie perfekt geölte Zahnräder ineinander fassen“, wie auch wir im damaligen Test festhielten.

Wer eine also nach einem Nintendo Switch-Spiel mit einem griffigen Gameplay sucht, das in das Gewand einer rund 17 Spielstunden langen, spannenden Story gehüllt ist, sollte sich das zeitlich begrenzte Angebot auf Amazon nicht entgehen lassen. Prince of Persia: The Lost Crown ist über den Black Friday stark reduziert, ehe ihr wieder den vollen Preis von fast 30 Euro löhnen müsst.

Quellen: Amazon, Geizhals

