Besonderer Tiefpreis: Diesen Nintendo Switch-Controller gibt es selten günstiger

Das Modell von ECHTPower mit umfangreicher Ausstattung bietet eine preiswerte Alternative zum originalen Nintendo Switch Pro-Controller. Mit programmierbaren Tasten und LED-Beleuchtung richtet sich der Gamepad-Ersatz besonders an Spieler*innen, die ihr Setup individualisieren möchten.

Bei Amazon ist der Controller aktuell aber nicht nur zu einem reduzierten Preis erhältlich. Denn das Drittzubehör überzeugt gleichzeitig auch mit Qualität – bisher haben mehr als 2.860 Personen im Durchschnitt eine Bewertung von 4,4 von fünf Sternen vergeben.

Amazon: Nintendo Switch Pro-Controller im Angebot

Der ECHTPower-Controller 🛒 ist von 39,99 Euro auf 32,99 Euro reduziert und bietet neben der Nintendo Switch-Kompatibilität auch Anschlussmöglichkeiten für PC und mobile Geräte. Die beiden zusätzlichen programmierbaren Tasten auf der Rückseite können frei mit Funktionen belegt werden, was besonders in schnellen Actionspielen von Vorteil ist.

Die einstellbare Vibration des Nintendo Switch Pro-Controllers vom Drittanbieter in vier Stufen ermöglicht eine individuelle Anpassung des haptischen Feedbacks. Die Turbo-Funktion mit drei verschiedenen Geschwindigkeitsstufen von fünf bis zwanzig Aktionen pro Sekunde kann in kompatiblen Spielen für automatisierte Eingaben genutzt werden.

Der ECHTPower-Controller 🛒 verfügt über LED-Beleuchtung an den Analogsticks und den Haupttasten, die in neun verschiedenen Farben und drei Modi eingestellt werden kann. Die Aufweckfunktion per Home-Taste funktioniert wie beim Original-Controller und ermöglicht das Einschalten der Konsole aus der Ferne.

Sinnvolles Zubehör für mehr Spielkomfort

Eine Schutzhülle oder Tasche 🛒 schützt den Controller vor Beschädigungen und Staub während des Transports. Zusätzliche Thumb Grips für die Analogsticks können die Präzision der Steuerung erhöhen und schützen die Originaloberflächen vor Abnutzung. Für längere Gaming-Sessions empfiehlt sich ein USB-Ladekabel 🛒 mit erhöhter Länge, um auch während des Ladens bequem weiterspielen zu können.

