Neues Nintendo Switch-Spiel nur kurz für rund 25 Euro schnappen – jetzt im Angebot

Ein neues Nintendo Switch-Spiel ist aktuell bei Amazon zu einem reduzierten Preis erhältlich. Das von Tabletop-Rollenspielen inspirierte Abenteuer Citizen Sleeper entführt euch in eine dystopische Sci-Fi-Welt, in der ihr als digitalisiertes Bewusstsein in einem künstlichen Körper ums Überleben kämpft. Die erst 2024 erschienene physische Edition bietet nicht nur das vollständige Spielerlebnis inklusive aller drei DLC-Episoden, sondern auch liebevolle Extras wie Kunstpostkarten und ein Poster.

Bei Amazon könnt ihr Citizen Sleeper 🛒, das ursprünglich bereits 2022 sein Debüt auf dem Handheld-Hybriden feierte, derzeit für nur 27,72 Euro statt der üblichen 34,99 Euro erwerben. Das entspricht einer Ersparnis von über sieben Euro für dieses von Kritiker*innen hochgelobte Indie-Spiel, das im Jahr seiner ursprünglichen Veröffentlichung sogar für die Game Awards nominiert wurde.

Nintendo Switch-Spiel im Angebot

In Citizen Sleeper schlüpft ihr in die Rolle eines sogenannten Sleepers, eines digitalisierten menschlichen Bewusstseins in einem künstlichen Körper. Ihr seid Eigentum einer skrupellosen Firma namens Essen-Arp, konntet jedoch fliehen und landet auf der heruntergekommenen Raumstation Erlin’s Eye. Dort müsst ihr euch ein neues Leben aufbauen, während ihr vor euren Verfolgern auf der Hut bleibt. Bei Amazon schnappt ihr euch das Nintendo Switch-Spiel jetzt richtig günstig:

Das Gameplay orientiert sich an Tabletop-Rollenspielen und basiert auf einem innovativen Würfelsystem. Zu Beginn jedes Zyklus – vergleichbar mit einem Tag im Spiel – erhaltet ihr eine Anzahl an Würfeln, die ihr für verschiedene Aktionen einsetzen könnt. Je höher der Würfelwert, desto erfolgreicher ist eure Aktion. Dieses System erinnert an Pen-&-Paper-Rollenspiele, wurde jedoch geschickt für das digitale Medium adaptiert.

Citizen Sleeper besticht durch seine atmosphärische Erzählweise und die Vielzahl an Charakteren, mit denen ihr interagieren könnt. Von Schrottsammlern über Hacker bis hin zu Barkeepern – jede Person auf der Station hat ihre eigene Geschichte und Motivation. Eure Entscheidungen, wem ihr helft und mit wem ihr euch verbündet, beeinflussen maßgeblich den Verlauf der Geschichte. Die Erzählstruktur erinnert dabei an narrative Adventures wie Disco Elysium, allerdings mit einem deutlich stärkeren Fokus auf Ressourcenmanagement.

Die physische Edition des Nintendo Switch-Spiels enthält neben dem Hauptspiel auch alle drei nachträglich veröffentlichten DLC-Episoden: FLUX, REFUGE und PURGE. Diese erweitern die Spielwelt um neue Charaktere, Orte und Handlungsstränge. Besonders für Sammler*innen interessant sind die beigelegten physischen Extras wie drei Kunstpostkarten, ein doppelseitiges Poster, eine umkehrbare Hülle und eine Aufkleberfolie.

Ergänzende Spiele für eure Sammlung

Wenn euch die Mischung aus narrativem Abenteuer und Ressourcenmanagement in Citizen Sleeper 🛒 gefällt, könntet ihr auch an ähnlichen Spielen für die Nintendo Switch Gefallen finden. Disco Elysium: The Final Cut 🛒 bietet eine ähnlich tiefgründige Erzählung mit Rollenspiel-Elementen, fokussiert sich jedoch stärker auf Dialoge und Charakterentwicklung anstatt auf Überlebensaspekte.

Für Fans des dystopischen Science-Fiction-Settings könnte Cloudpunk 🛒 eine interessante Ergänzung darstellen. Hier erkundet ihr als Kurier*in eine cyberpunkige Megacity und entdeckt nach und nach die Geheimnisse der Stadt und ihrer Bewohnerinnen. Auch wenn das Gameplay sich deutlich von Citizen Sleeper unterscheidet, teilen beide Spiele eine ähnliche Atmosphäre und thematische Ausrichtung.

Komplettiert werden könnte eure Sammlung durch Into the Breach 🛒, ein rundenbasiertes Strategiespiel der Macher von FTL: Faster Than Light. Während es sich spielerisch von Citizen Sleeper unterscheidet, teilt es die Grundidee des cleveren Ressourceneinsatzes und des Überlebens gegen übermächtige Gegner in einer feindlichen Umgebung.

Weitere Switch-Spiele findet ihr hier:

Wollt ihr euch das Nintendo Switch-Spiel günstig schnappen, solltet ihr am besten ebenfalls Lichtgeschwindigkeit walten lassen: Citizen Sleeper 🛒 ist nur für eine begrenzte Zeit im Amazon-Angebot.

