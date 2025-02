40 Prozent Rabatt: Brandneues Nintendo Switch-Spiel für nicht einmal 30 Euro abstauben

Der Februar ist noch in vollem Gange, doch die Rabatte bei Amazon sprießen bereits jetzt wie die Blumen im Frühjahr aus dem Boden. Ein noch ziemlich frisches Nintendo Switch-Spiel bekommt ihr schon jetzt stark reduziert.

Denn erst am im vergangenen Oktober hat mit Just Dance 2025 eine neue Iteration von Ubisofts Tanzsause das Licht der Welt erblickt und lockt nicht nur Fans der Vorgänger jetzt mit einem wirklich günstigen Angebot. Für nicht einmal 30 Euro könnt ihr euch auf dem Dance Floor platzieren und zu Ariana Grande, Sabrina Carpenter oder Lady Gaga die Hüften schwingen.

Ab geht die Party: Noch neues Nintendo Switch-Spiel ist jetzt satt reduziert

In den Club kommt ihr vermutlich günstiger, aber Just Dance 2025 lässt euch für eine einmalige Gebühr so oft abgehen, wie ihr wollt. Amazon ruft für das Nintendo Switch-Spiel nun einen Preis von 29,99 Euro auf und serviert euch einen saftigen Rabatt von 40 Prozent im Vergleich zur UVP. Geschnürte Pakete mit Prince of Persia: The Lost Crown und Mario + Rabbids Sparks of Hope sparen euch ebenfalls bares Geld.

Mit 40 neuen Songs, darunter heiße Hits wie „Espresso“ von Sabrina Carpenter oder „LUNCH“ von Billie Eilish sowie einem exklusiven Ariana Grande-Songpaket, zahlt ihr weniger als einen Euro pro Lied und bekommt das Nintendo Switch-Spiel gewissermaßen dazu. Franchise-typisch müsst ihr die über den Bildschirm flimmernden Tanzbewegungen nachmachen, um eine astreine Choreo auf das Parkett zu legen.

Falls ihr dann alle Inhalte durchgetanzt habt, könnt ihr kostenpflichtig den Service Just Dance+ abonnieren und das Nintendo Switch-Spiel mit unzählig neuen Songs füttern, um die Party bis zum Morgengrauen weiterzufeiern. Der einzige Wehrmutstropfen: Leider befindet sich in der Verpackung nur ein Download-Code und keine Cartridge.

Weitere Switch-Spiele gibt es hier:

Das bringt allerdings auch den Vorteil, dass ihr für eine schnelle Runde Just Dance 2025 nicht mühsam an die Konsole müsst. Sollten euch die hier aufgezählten Details begeistern, habt ihr bei Amazon gerade die Chance, das Nintendo Switch-Spiel für weniger als 30 Euro abzustauben. Für die Nintendo Switch 2 wird dann vermutlich Just Dance 2026 erscheinen, auch wenn das noch nicht auf der Liste der bislang angekündigten Titel für die neue Konsole steht.

Quelle: Amazon

