Knapp 40 Euro: Sieben starke Nintendo Switch-Spiele im Bundle nur kurz zum Schnäppchenpreis sichern

Während Mario Kart World mit seinem Preisschild von 90 Euro für hitzige Diskussionen sorgt, bekommt ihr reguläre Nintendo Switch-Spiele derzeit denkbar günstig.

Vor allem Amazon ruft immer wieder zu neuen Angeboten auf, die euch die Möglichkeit geben, eure Bibliothek für kleines Geld aufzubessern und zu erweitern. Jetzt kommen vor allem Star Wars-Fans zum Zug, denn ein Bundle aus satten sieben Spielen ist derzeit um ein Drittel reduziert, also 20 Euro günstiger.

Sieben Nintendo Switch-Spiele für nur 40 Euro: Star Wars-Fans aufgepasst

Konkret handelt es sich um das sogenannte Star Wars Heritage Pack: Eine Sammlung von Nintendo Switch-Spielen aus dem einst von George Lucas erdachten Universum, für die eigentlich 59,99 Euro aufgerufen werden. Jetzt bekommt ihr die insgesamt sieben Spiele aber für nur noch 39,99 Euro, spart also 33 Prozent beziehungsweise 20 Euro – und dürft euch dafür auf eine ganze Wagenladung Weltraum-Action freuen.

Mit insgesamt sieben Star Wars-Titeln, vom legendären Rollenspiel Knights of the Old Republic bis zum kurzweiligen Fun-Racer, dürftet ihr als Fans der Reihe voll auf eure Kosten kommen. Und auch wenn es sich um Nintendo Switch-Spiele handelt: Da alle erwähnten Games schon ein paar Jährchen auf dem Buckel haben, sollte eure Konsole keine Schwierigkeiten haben, den Kampf zwischen Jedi und Sith in einstiger Pracht darzustellen.

Teilweise Download nötig

Allerdings: Nicht alle Titel sind auf der Cartridge zu finden, einige von ihnen müssen eigens heruntergeladen werden. Wir verraten euch, welche Nintendo Switch-Spiele das Bundle umfasst und für welche davon ihr eine Internetverbindung braucht:

Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy (auf der Cartridge)

(auf der Cartridge) Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast (auf der Cartridge)

(auf der Cartridge) Star Wars Episode I: Racer (auf der Cartridge)

(auf der Cartridge) Star Wars: Republic Commando (auf der Cartridge)

(auf der Cartridge) Star Wars: The Force Unleashed (auf der Cartridge)

(auf der Cartridge) Star Wars: Knights of the Old Republic (Download nötig)

(Download nötig) Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords (Download nötig)

Rechnet man alleine die Main Story der sieben Titel zusammen, kommt man übrigens auf rund 104 Stunden – das ist eine ganze Menge Zeit, die ihr für 39,99 Euro im Lichtschwert-Universum verbringen könnt. Ein weiteres dick geschnürtes Päckchen bestehend aus drei Nintendo Switch-Spielen für knapp 30 Euro findet ihr ebenfalls derzeit bei Amazon.

