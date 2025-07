Nur 1.699 statt 2.799 Euro: Gewaltiger OLED Gaming-Fernseher aus 2025 für kurze Zeit radikal reduziert

Amazon bietet derzeit einen besonders attraktiven Gaming-Fernseher zu einem deutlich reduzierten Preis an. Der Philips 65OLED810 ist von seinem ursprünglichen Preis von 2.799 Euro auf 1.699 Euro heruntergesetzt worden – eine Ersparnis von über 1.000 Euro für ein hochwertiges OLED-Display mit 65 Zoll Bildschirmdiagonale.

Der niederländische Traditionshersteller setzt auch mit dem Philips 65OLED810 🛒 auf bewährte OLED-Technologie in Verbindung mit der hauseigenen Ambilight-Beleuchtung. Diese einzigartige Funktion projiziert farbiges Licht an die Wand hinter dem Gerät und erweitert dadurch optisch das Bilderlebnis über den Bildschirmrand hinaus. Die Kombination aus innovativer Bildtechnologie und speziell auf Gaming ausgerichteten Features macht das Modell besonders lohnenswert.

Grandioser Gaming-Fernseher im Amazon-Angebot: Das kann der Philips 65OLED810

Das OLED-Panel des Philips 65OLED810 erzeugt perfekte Schwarzwerte, da jeder Pixel individuell abgeschaltet werden kann. Dies resultiert in einem theoretisch unendlichen Kontrastverhältnis und sorgt für besonders lebendige Farben und scharfe Details. Die native 4K-Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixeln wird durch verschiedene HDR-Formate wie Dolby Vision, HDR10+ und HLG unterstützt. Den genialen Gaming-Fernseher schmeißt euch Amazon mit einem Rabatt von über 1.000 Euro jetzt schon fast hinterher:

Die Philips P5 AI Perfect Picture Engine analysiert eingehende Bildsignale in Echtzeit und optimiert automatisch Schärfe, Farben und Kontrast. Diese künstliche Intelligenz arbeitet ähnlich wie das menschliche Gehirn bei der Bildverarbeitung und kann auch niedriger aufgelöste Inhalte auf 4K-Niveau hochskalieren. Für Gamende ist besonders die native Bildwiederholfrequenz von 120 Hertz interessant, die in Kombination mit der Variable Refresh Rate (VRR) flüssige Bewegungen ohne Ruckeln oder Tearing ermöglicht.

Das Gerät verfügt über vier HDMI-Anschlüsse, wobei zwei davon den modernen HDMI 2.1-Standard unterstützen. Diese bieten die nötige Bandbreite für 4K-Gaming mit 120 Hertz von aktuellen Konsolen wie der PlayStation 5 oder Xbox Series X. AMDs FreeSync Premium und NVIDIAs G-Sync sorgen dafür, dass die Bildausgabe der Grafikkarte perfekt mit der Displayfrequenz synchronisiert wird. Der Auto Low Latency Mode (ALLM) erkennt automatisch, wenn eine Spielkonsole angeschlossen wird, und schaltet in einen speziellen Gaming-Modus mit minimaler Eingangsverzögerung.

Die dreiseitige Ambilight-Beleuchtung reagiert dynamisch auf die Bildinhalte und kann bei längeren Gaming-Sessions für eine angenehmere Atmosphäre sorgen. Anders als bei vielen Konkurrenzmodellen ist diese Funktion fest in dem Gaming-Fernseher integriert und benötigt keine zusätzlichen LED-Streifen. Der Philips 65OLED810 🛒 läuft mit Google TV als Betriebssystem und bietet dadurch direkten Zugang zu allen gängigen Streaming-Diensten sowie eine intuitive Benutzeroberfläche.

Perfekte Ergänzungen für das Gaming-Setup

Für ein optimales Gaming-Erlebnis empfiehlt sich die Kombination mit einer hochwertigen Soundbar oder einem Surround-Sound-System. Obwohl der Fernseher bereits über ein 4.1-Lautsprechersystem mit 70 Watt Gesamtleistung und Dolby Atmos-Unterstützung verfügt, können externe Audiolösungen wie die Philips TAB6309 Soundbar 2.1 mit drahtlosem Subwoofer 🛒 das Klangerlebnis noch weiter verbessern.

Der Hersteller bietet auch weitere passende Soundbars aus der eigenen Serie an, die sich nahtlos in das Design integrieren und mit der Ambilight-Beleuchtung des Philips 65OLED810 🛒 synchronisieren lassen. Zusätzlich kann eine Wandhalterung den Unterschied machen, um Platz zu sparen und den TV optimal in eurem Wohnzimmer unterzubringen.

Wollt ihr euch den Philips 65OLED810 🛒 mit einem radikalen Rabatt, wie ihn Amazon derzeitig aufruft, schnappen, müsst ihr euch beeilen: Der Deal ist nur für eine kurze Zeit verfügbar, ehe ihr wieder den ursprünglichen Preis für den Gaming-Fernseher löhnen müsst.

