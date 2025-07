Nur 10,99 Euro: Preisgekrönten PS5-Blockbuster jetzt für kurze Zeit mit 63 % Rabatt schnappen

Amazon bietet jetzt ein attraktives Angebot für ein preisgekröntes PS5-Spiel an. Deathloop aus der Feder von Arkane Lyon, dem renommierten Studio hinter der Dishonored-Reihe, ist auf nur noch 10,99 Euro heruntergesetzt worden. Diese Ersparnis von über 60 Prozent macht das mehrfach ausgezeichnete Action-Abenteuer zum absoluten Schnapper.

Das französische Entwicklerstudio Arkane Lyon hat sich über Jahre hinweg einen Namen für innovative Gameplay-Mechaniken und kreative Spielwelten gemacht. Mit Deathloop 🛒 bleibt sich das Team treu und setzt seine Tradition jetzt fort. Der Titel, der mitunter den NAVGTR Award für das Game of the Year einheimsen konnte, vereint klassische First-Person-Action mit einer coolen Zeitschleifen-Mechanik, die so schnell nicht langweilig wird.

Das Herzstück von Deathloop bildet seine einzigartige Zeitschleifen-Struktur, die klassisches Arkane-Gameplay mit einem frischen Konzept verbindet. Ihr schlüpft in die Rolle von Colt, einem Assassinen, der auf der geheimnisvollen Insel Blackreef gefangen ist und denselben Tag immer wieder durchleben muss. Um diesem endlosen Zyklus zu entkommen, müsst ihr acht Zielpersonen eliminieren, bevor der Tag zurückgesetzt wird. Bei Amazon schnappt ihr euch das preisgekrönte PS5-Spiel jetzt zum Preis von rund elf Euro:

Die spielerische Umsetzung dieser Prämisse erinnert an die besten Immersive-Simulation-Titel des Studios. Jeder neue Durchgang bringt wichtige Erkenntnisse über die Insel, ihre Bewohner und deren Tagesabläufe mit sich. Diese Informationen ermöglichen es, effizientere Routen zu planen und kreative Lösungsansätze zu entwickeln. Das PS5-Spiel belohnt experimentelles Vorgehen und bietet zahlreiche Wege, um die gestellten Aufgaben zu bewältigen.

Eine besondere Wendung erfährt der Titel durch die Rivalin Julianna, eine weitere Assassinin mit dem Auftrag, Colt aufzuhalten. Diese Figur kann sowohl von der künstlichen Intelligenz als auch von anderen Spieler*innen übernommen werden, was eine zusätzliche Ebene der Unberechenbarkeit schafft. Die Invasions-Mechanik sorgt für Spannung und macht jeden Durchgang zu einem potenziellen Katz-und-Maus-Spiel.

Das Kampfsystem von Deathloop 🛒 kombiniert vertraute Shooter-Elemente mit übernatürlichen Fähigkeiten, die an frühere Arkane-Titel erinnern. Verschiedene Waffentypen lassen sich mit speziellen Kräften kombinieren, um sowohl direkte Konfrontationen als auch heimliche Herangehensweisen zu ermöglichen. Das Progressionssystem belohnt dabei beide Spielstile gleichermaßen und ermutigt zum Experimentieren mit verschiedenen Strategien.

Wollt ihr Deathloop 🛒 zum Schnapperpreis schießen, müsst ihr euch beeilen: Das PS5-Spiel ist nur für eine kurze Zeit im Angebot auf Amazon zu finden.

