Nur 11,50 Euro: Beliebtes PS5-Spiel mit starken Bewertungen für kurze Zeit zum Schleuderpreis schnappen

Bei Amazon findet ihr aktuell ein spannendes PS5-Spiel im attraktiven Angebot für Jagdsimulations-Fans: Way of the Hunter – Wild Expeditions ist auf läppische 11,50 Euro reduziert. Die Ersparnis von über 40 Prozent macht die umfangreiche Spielesammlung zu einem interessanten Schnäppchen für alle, die realistische Jagderlebnisse auf ihrer Konsole suchen.

Way of the Hunter – Wild Expeditions 🛒 stammt vom Entwickler Nine Rocks Games und Publisher THQ Nordic und vereint die Hauptspiel-Kampagne mit allen bisher erschienenen Erweiterungen. Spielerinnen und Spieler erhalten damit Zugang zu sechs verschiedenen Jagdrevieren auf drei Kontinenten sowie einer Vielzahl an Ausrüstungsgegenständen und Fahrzeugen.

Gefeiertes PS5-Spiel im Angebot bei Amazon

Way of the Hunter – Wild Expeditions bietet mehrere Spielmodi. Im Story-Modus begleitet ihr verschiedene Charaktere durch ihre Geschichten, während ihr gleichzeitig mehr über die Jagd lernt. Der Freie-Jagd-Modus erlaubt es, ohne zeitlichen Druck die Reviere zu erkunden und eigene Ziele zu verfolgen. Besonders interessant ist der Koop-Mehrspieler des PS5-Spiels, bei dem ihr gemeinsam mit anderen Jägerinnen und Jägern auf die Pirsch gehen könnt. Die Zusammenarbeit kann dabei helfen, größere Herden zu bejagen oder schwierige Trophäen zu erbeuten.

Die sechs Jagdgebiete unterscheiden sich deutlich in ihrer Landschaft und Fauna. Skandinavien lockt mit dichten Wäldern und heimischen Arten wie Elchen und Wildschweinen, während Alaska mit seiner rauen Wildnis Kodiakbären und Waldbisons beherbergt. Neuseeland bietet hügeliges Terrain mit Himalaya-Tahrs und Sambar-Hirschen, Transsilvanien wartet mit mitteleuropäischen Arten auf. Der Pazifische Nordwesten präsentiert nordamerikanische Wildnis, und Afrika entführt euch in Savannen mit exotischen Tierarten. Insgesamt könnt ihr 57 verschiedene Tierarten bejagen.

Das Waffensortiment umfasst Gewehre verschiedener Kaliber, Armbrüste, Schrotflinten und Bögen. Jede Waffe verhält sich unterschiedlich in Bezug auf Reichweite, Präzision und Durchschlagskraft. Die Ballistik ist realistisch simuliert, sodass ihr Entfernung, Wind und Geschossabfall berücksichtigen müsst. Zur Fortbewegung stehen euch robuste Geländewagen und wendige UTVs zur Verfügung, mit denen ihr die weitläufigen Reviere erkundet.

Ein besonderes Augenmerk legt Way of the Hunter – Wild Expeditions 🛒 auf das Verhalten der Tiere. Diese folgen realistischen Mustern, suchen Wasserstellen auf, ziehen zu bestimmten Tageszeiten an verschiedene Orte und reagieren auf eure Anwesenheit. Das Spiel belohnt geduldiges Beobachten und strategisches Vorgehen stärker als hektisches Jagen. Die Steam-Version hat vor allem in jüngerer Vergangenheit einige sehr positive Bewertungen erhalten, was auf eine engagierte Community und regelmäßige Updates hindeutet.

Sinnvolle Ergänzungen für Jagdsimulations-Fans

Für Spielerinnen und Spieler, die ihre Erfahrung vertiefen möchten, bietet sich ein hochwertiges Gaming-Headset, beispielsweise Sonys Pulse 3D Wireless 🛒, an. Der räumliche Klang hilft dabei, Tiergeräusche zu orten und die Richtung von Wild präzise zu bestimmen. Besonders Modelle mit gutem Frequenzbereich im tiefen Bereich können das Knacken von Ästen oder entfernte Rufe deutlicher hörbar machen.

Wer den Realismus noch steigern möchte, kann über spezialisierte Controller-Aufsätze nachdenken. Trigger-Erweiterungen für den DualSense-Controller simulieren den Widerstand echter Gewehrabzüge und verstärken das haptische Feedback. Diese Aufsätze sind meist universell kompatibel und lassen sich ohne Werkzeug anbringen.

Passendes PS5-Zubehör findet ihr hier:

Thematisch verwandte Titel wie Hunting Simulator 2 🛒 oder theHunter: Call of the Wild 🛒 bieten alternative Ansätze für Jagdsimulationen. Diese Spiele setzen unterschiedliche Schwerpunkte bei Realismus, Umfang und Präsentation, sodass sich ein Vergleich lohnt. Manche Nutzerinnen und Nutzer schätzen auch Survival-Spiele mit Jagdelementen wie The Long Dark 🛒, die das Überleben in der Wildnis mit Nahrungsbeschaffung verbinden.

Wollt ihr euch zunächst den weitläufigen Jagdgebieten von Way of the Hunter – Wild Expeditions 🛒 widmen, solltet ihr den Abzug lieber schnell betätigen: Das Angebot für das PS5-Spiel auf Amazon ist nur für eine kurze Zeit verfügbar.

Quellen: Amazon

