Nur 11,95 statt 69,99 Euro: Beliebtes PS5-Spiel aus 2024 zum Prime Day mit 83 % Rabatt schnappen

Mit einem bemerkenswerten Preisnachlass von fast 60 Euro überrascht am Amazon Prime Day ein PS5-Spiel, das erst im vergangenen Jahr 2024 erschienen ist. Die Fortsetzung des wegweisenden Open-World-Klassikers Outcast aus den 90er-Jahren versetzt euch erneut in die faszinierende Alien-Welt Adelpha, wo ihr in die Rolle des sarkastischen Ex-Navy-Seals Cutter Slade schlüpft.

Zwei Jahrzehnte nach dem Originalspiel kehrt der Protagonist in einer modernen Neuinterpretation auf die außerirdische Welt zurück. Die vom ursprünglichen Entwicklerteam geschaffene Fortsetzung Outcast – A New Beginning 🛒 präsentiert sich dabei als ambitioniertes Action-Adventure, das die bewährte Formel seiner Vorgänger mit zeitgemäßen Gameplay-Elementen verbindet.

Starkes PS5-Spiel im Amazon Prime Day-Angebot: Das bietet euch Outcast – A New Beginning

Outcast – A New Beginning erzählt eine Geschichte von Wiedersehen und Verantwortung. Nach seiner Wiederbelebung durch die gottgleichen Yods findet Cutter Slade eine veränderte Welt vor: Die einst friedlichen Talaner leben nun unter der Herrschaft von Robotertruppen, deren Ursprung mit seiner eigenen Vergangenheit verknüpft ist. Die Spielwelt Adelpha wurde ihrer natürlichen Ressourcen beraubt und das talaner Volk versklavt. Das bei Amazon stark bewertete PS5-Spiel sichert ihr euch nur kurz zum absoluten Schnapperpreis von knapp zwölf Euro:

Das Gameplay zeichnet sich durch seine nicht-lineare Struktur aus, die euch ermöglicht, die Geschichte im eigenen Tempo zu erleben. Mit einem funktionalen Jetpack ausgestattet, könnt ihr die weitläufige Open World erkunden und dabei zwischen Springen, Düsen und Gleiten wechseln. Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem modularen Waffensystem, das verschiedene Komponenten zur individuellen Anpassung eurer Ausrüstung bereitstellt.

Die audiovisuelle Präsentation von Outcast – A New Beginning 🛒 profitiert von der Rückkehr des Originalkomponisten Lennie Moore, dessen epischer Soundtrack die handgefertigte Spielwelt atmosphärisch untermalt. Während ihr die Talaner bei der Befreiung ihrer Dörfer unterstützt, entdeckt ihr verborgene Tempel und tretet gefährlichen Kreaturen gegenüber. Die tiefgreifende Auseinandersetzung mit der talanischen Kultur ermöglicht zudem den Zugang zu uralten Kräften, mit denen sich die Naturgewalten gegen die Invasoren einsetzen lassen.

Passende Ergänzung für euer Gaming-Setup

Für das optimale Spielerlebnis empfiehlt sich die Anschaffung eines hochwertigen Gaming-Headsets. Die detaillierte Klangkulisse und der orchestrale Soundtrack kommen mit einem 3D-Audio-fähigen Kopfhörer, beispielsweise Sonys hauseigenem Pulse 3D Wireless 🛒, das vor allem in Kombination mit der PlayStation 5 besticht, besonders zur Geltung.

Weitere Gaming-Headsets findet ihr hier:

Modelle mit räumlicher Klangtechnologie verstärken die Immersion und erleichtern die Orientierung in der weitläufigen Spielwelt. Wollt ihr euch Outcast – A New Beginning 🛒 zum günstigen Angebotspreis schnappen, solltet ihr euch allerdings beeilen: Wie gewohnt ist der Deal bei Amazon nur zeitlich begrenzt, ehe ihr statt 11,95 Euro wieder den Vollpreis von 69,99 Euro zahlen müsst.

Quellen: Amazon

