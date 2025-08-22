Nur 11,99 Euro: PS5-Bestseller von 2024 für kurze Zeit zum Schnäppchenpreis sichern

Amazon bietet derzeit ein Ende 2024 veröffentlichtes PS5-Spiel zu einem deutlich reduzierten Preis an. Unknown 9: Awakening von Reflector Entertainment und Bandai Namco gibt es aktuell zum Schleuderpreis von gerade einmal rund 12 Euro. Die temporäre Preisreduzierung macht das mysteriöse Abenteuer für PlayStation 5-Besitzer*innen besonders attraktiv – und schiebt es in der Bestseller-Liste nach oben.

Unknown 9: Awakening 🛒 bildet den Mittelpunkt eines größeren transmedialen Universums, welches jedoch in dieser Art und Form nicht mehr fortgesetzt wird. Die Geschichte des PS5-Spiels folgt der jungen Haroona, einer sogenannten Quästorin, die über die außergewöhnliche Fähigkeit verfügt, in eine parallele Dimension namens „der Bruch“ einzutauchen.

Unknown 9: Awakening für weniger als 12 Euro: PS5-Spiel im Angebot

Neben seiner durchaus spannenden Hintergrundgeschichte zeichnet sich das PS5-Spiel Unknown 9: Awakening durch sein einzigartiges Kampfsystem aus, das vollständig auf Haroonas Verbindung zum Bruch basiert. Anstatt auf konventionelle Waffen zu setzen, manipuliert die Protagonistin ihre Umgebung und ihre Gegner durch übernatürliche Kräfte.

Spieler*innen können Feinde übernehmen und kontrollieren, sich unsichtbar machen oder umbrische Energie als Waffe einsetzen. Die Spielwelt erstreckt sich derweil über verschiedene reale Schauplätze, die liebevoll nachgebildet wurden. Von den Wüstenlandschaften Mauretaniens über den dichten indischen Dschungel bis hin zu den gotischen Architekturen Portugals aus dem neunzehnten Jahrhundert bietet Unknown 9: Awakening eine beeindruckende Vielfalt an Umgebungen.

Die Handlung des PS5-Games konzentriert sich auf Haroonas Auseinandersetzung mit den Aszendenten, einer Splitterfraktion, die den Bruch für ihre eigenen Zwecke missbrauchen möchte. Diese Erzählstruktur verbindet das Einzelspieler-Erlebnis mit einem größeren Universum aus Büchern, Podcasts und anderen Medien, wodurch interessierte Spieler*innen tiefer in die Mythologie eintauchen können.

Die technische Umsetzung auf der PlayStation 5 nutzt die Möglichkeiten der Konsole gezielt aus. Das Spiel profitiert von den schnellen Ladezeiten der SSD, was besonders beim Wechsel zwischen der realen Welt und dem Bruch spürbar wird. Die haptischen Rückmeldungen des DualSense-Controllers verstärken das Gefühl beim Kanalisieren von Energie aus der parallelen Dimension. Darüber hinaus sorgt die erhöhte Rechenleistung für flüssige Animationen der komplexen Fähigkeiten.

Ergänzende Gaming-Erlebnisse für PlayStation 5

Seid ihr daran interessiert, euch Unknown 9: Awakening 🛒 zum Schleuderpreis zu sichern, solltet ihr euch aber ein wenig spurten. Das PS5-Spiel gibt es, wie für Amazon-Angebote üblich, nur für kurze Zeit so günstig.

