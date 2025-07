Nur 120 statt 260 Euro: Ultra-beliebter Gaming-Monitor von Samsung mit 180Hz jetzt im Amazon-Angebot

Bei Amazon ist derzeit ein attraktiver Gaming-Monitor von Samsung verfügbar, der sich durch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis auszeichnet. Der Samsung Odyssey G30D bietet eine beeindruckende Kombination aus hoher Bildwiederholrate und geringer Reaktionszeit, die ihn zu einer interessanten Option für Gaming-Enthusiasten macht.

Samsung hat sich als verlässlicher Hersteller von Bildschirmen etabliert und liefert mit dem Samsung Odyssey G30D 🛒 einen speziell für Spielerinnen und Spieler entwickelten Gaming-Monitor. Der koreanische Konzern kombiniert dabei bewährte Display-Technologie mit Gaming-spezifischen Features, um eine optimale Spielerfahrung zu gewährleisten. Mit einer Preisreduzierung von 259 Euro auf 120,42 Euro wird der der Deal des Versandhausriesen zum absoluten Schnäppchen.

Günstiger Gaming-Monitor im Amazon-Angebot: Das kann der Samsung Odyssey G30D

Der Samsung Odyssey G30D verfügt über ein 27 Zoll VA-Panel mit Full-HD-Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixeln. Das Display zeichnet sich durch einen hohen Kontrast und satte Farben aus, wodurch Spielinhalte besonders lebendig dargestellt werden. Das VA-Panel bietet im Vergleich zu TN-Pendants deutlich bessere Blickwinkel und Farbwiedergabe, während es gegenüber IPS-Displays durch schnellere Reaktionszeiten punktet. Bei Amazon zahlt ihr gerade nicht einmal den halben Preis für den beliebten Gaming-Monitor:

Besonders hervorzuheben ist die Bildwiederholrate von 180 Hertz, die für eine außergewöhnlich flüssige Darstellung sorgt. Diese hohe Frequenz reduziert Bewegungsunschärfe erheblich und ermöglicht es Gamern, schnelle Bewegungen präziser zu verfolgen. In Kombination mit der Reaktionszeit von nur einer Millisekunde entstehen kaum wahrnehmbare Verzögerungen zwischen Eingabe und Bildschirmdarstellung.

Die AMD FreeSync-Technologie synchronisiert die Bildwiederholrate des Gaming-Monitors mit der Grafikkarte und verhindert dadurch störendes Screen Tearing. Diese adaptive Synchronisation sorgt für ein gleichmäßiges, ruckelfreies Spielerlebnis, selbst wenn die Bildrate der Grafikkarte schwankt.

Ein weiteres Gaming-spezifisches Merkmal ist der Black Equalizer, der dunkle Bereiche in Spielen aufhellt, ohne die hellen Bereiche zu überbelichten. Diese Funktion verschafft einen taktischen Vorteil, da Gegner auch in schlecht beleuchteten Spielbereichen besser erkennbar werden. Zusätzlich bietet der Samsung Odyssey G30D 🛒 ein virtuelles Fadenkreuz, das die Zielgenauigkeit in Shootern verbessern kann.

Ergonomie und Ausstattung für den Gaming-Alltag

Der Eye Saver-Modus und die Flicker Free-Technologie reduzieren Blaulicht-Emissionen und Bildschirmflackern, wodurch die Augenbelastung bei längeren Gaming-Sessions verringert wird. Diese Features sind besonders wichtig für Spielerinnen und Spieler, die mehrere Stunden täglich vor dem Bildschirm verbringen. Der ergonomische Standfuß ermöglicht Höhenverstellung, Neigung und Schwenkung, sodass ihr den Monitor optimal an eure Sitzposition anpassen könnt.

Das randlose Design an drei Seiten macht den Samsung Odyssey G30D 🛒 auch für Multi-Monitor-Setups interessant. Zwei oder mehr Bildschirme lassen sich nahtlos nebeneinander positionieren, wodurch ein immersives Gaming-Erlebnis oder ein produktiver Arbeitsplatz entsteht. Mit einem Stromverbrauch von nur 20 Watt ist der Monitor zudem energieeffizient.

Passende Bildschirme findet ihr natürlich ebenfalls bei uns:

Für die Verbindung stehen verschiedene Anschlüsse zur Verfügung, wobei DisplayPort für die volle Ausnutzung der 180 Hz empfohlen wird. Im Lieferumfang sind bereits ein DisplayPort-Kabel und ein 1,5 Meter langes Stromkabel enthalten, sodass ihr direkt loslegen könnt.

Wollt ihr euch den gefeierten Gaming-Monitor günstig sichern, müsst ihr euch allerdings beeilen: Der Samsung Odyssey G30D 🛒 ist nur für eine kurze Zeit im Angebot von Amazon erhältlich, ehe er wieder seinen ursprünglichen Preis verpasst bekommt.

Quellen: Amazon

Die mit „Anzeige“ oder einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn ihr auf so einen Affiliate-Link klickt und über diesen Link einkauft, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für euch als Nutzer*innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen für euch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, euch hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.