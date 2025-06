Nur 140 Euro: Ultra-beliebter Curved Gaming-Monitor mit 180Hz nur kurze Zeit im Angebot

Wer derzeit auf der Suche nach einem günstigen Einstieg in die Welt der Gaming-Monitore ist, sollte sich das aktuelle Angebot bei Amazon nicht entgehen lassen.

Dort wird ein Gerät von KOORUI mit 27 Zoll Bildschirmdiagonale aktuell zu einem stark reduzierten Preis angeboten. Statt wie bisher 199,99 Euro kostet das Modell jetzt nur noch 139,99 Euro – ein attraktiver Rabatt von 30 Prozent, der sich sehen lassen kann.

Curved Gaming-Monitor von KOORUI im Amazon-Angebot

Die Marke KOORUI hat sich in den letzten Jahren im preisbewussten Segment einen Namen gemacht. Mit soliden technischen Eigenschaften und einer hohen Nutzerfreundlichkeit richtet sich der KOORUI Curved Gaming-Monitor 🛒 besonders an Gamer*innen, die Wert auf ein flüssiges Spielerlebnis und ein immersives Bild legen, ohne gleich tief in die Tasche greifen zu müssen.

Das Amazon-Angebot im Überblick:

Ein zentrales Merkmal dieses Bildschirms ist seine 1500R-Krümmung. Durch diese geschwungene Form entsteht ein besonders immersiver Effekt – das Sichtfeld wird stärker ausgefüllt, wodurch ihr tiefer ins Spielgeschehen eintauchen könnt. Vor allem bei schnellen oder atmosphärisch dichten Spielen entfaltet die Krümmung ihre Wirkung. Im Vergleich zu flachen Monitoren erscheint das Bild plastischer und schließt euch stärker ein – besonders bei einem 27-Zoll-Format ein deutlicher Vorteil.

Lesetipp: Diesen PS5-Bestseller gibt es auf Amazon gerade für 35 statt 80 Euro

Auch bei der Darstellung von Farben kann der KOORUI Curved Gaming-Monitor 🛒 punkten. Mit einem dynamischen Kontrastverhältnis von 20.000.000:1 und einem statischen von 3.000:1 wirken Spiele und Videos deutlich lebendiger. Schwarztöne erscheinen satter, helle Flächen klarer – gerade in Szenen mit starkem Licht-Schatten-Wechsel kommt das gut zur Geltung. Der Bildschirm arbeitet dabei mit einer Full-HD-Auflösung, die für den normalen Gaming-Alltag vollkommen ausreichend ist.

Für flüssige Bewegungen sorgt eine Bildwiederholrate von bis zu 180 Hertz (Hz), kombiniert mit einer Reaktionszeit von nur einer Millisekunde (Grey-to-Grey). Das minimiert Bewegungsunschärfen und verhindert sogenanntes Tearing, also das Zerreißen von Bildern. Unterstützt wird das Ganze durch FreeSync-Technologie, die die Synchronisierung mit der Grafikkarte verbessert.

Darüber hinaus lassen sich verschiedene Spielmodi wie FPS oder RPG aktivieren, um die Darstellung an unterschiedliche Genres anzupassen.

Passende Ergänzungen für euer Setup

Wer den KOORUI Curved Gaming-Monitor 🛒 effizient nutzen will, kann das Setup mit einfachem Zubehör erweitern. Eine ergonomische Monitorhalterung mit VESA-Standard 🛒(100×100 Millimeter) ist sinnvoll, um den Bildschirm flexibel zu positionieren und Platz auf dem Schreibtisch zu schaffen. Vor allem bei längeren Spielsessions kann so eine bequemere Haltung eingenommen werden, was Rücken und Nacken schont.

Quelle: Amazon

Die mit „Anzeige“ oder einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn ihr auf so einen Affiliate-Link klickt und über diesen Link einkauft, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für euch als Nutzer*innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen für euch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, euch hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.