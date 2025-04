Nur 14,99 statt 29,99 Euro: Nintendo Switch-Bestseller jetzt nur kurze Zeit für die Hälfte mitnehmen

Seid ihr auf der Suche nach einem packenden Nintendo Switch-Spiel, das euch mit rasanter Action und strategischem Gameplay begeistern wird? Dann solltet ihr einen Blick auf dieses Weltraum-Abenteuer werfen. Der Shoot-‚em-up-Klassiker bringt die beliebte Arcade-Erfahrung auf eure Konsole und überzeugt mit spektakulärer Grafik sowie einem atmosphärischen Soundtrack, der das Spielerlebnis perfekt abrundet. Und für kurze Zeit zahlt ihr nur die Hälfte für den Amazon-Bestseller.

Besonders erfreulich ist, dass Dariusburst: Another Chronicle EX 🛒 derzeit zu einem deutlich reduzierten Preis erhältlich ist. Statt der üblichen 29,99 Euro könnt ihr euch den Titel jetzt für nur 14,99 Euro sichern und damit ganze 15 Euro sparen. Eine ideale Gelegenheit, um eure Spielesammlung mit diesem Shoot-‚em-up-Klassiker zu erweitern.

Keine 15 Euro: Nintendo Switch-Spiel im Amazon-Angebot

Dariusburst: Another Chronicle EX ist die neueste Ausgabe der beliebten Dariusburst-Reihe, die 2009 auf der PSP ihren Anfang nahm. Was diese Version besonders macht, ist die Kombination aus beeindruckender 3D-Grafik und zahlreichen zusätzlichen Features, die das ursprüngliche Arcade-Erlebnis erweitern und verbessern. Mit verzweigten Etappen bietet der Titel einen hohen Wiederspielwert, da ihr verschiedene Pfade einschlagen und so immer wieder neue Herausforderungen entdecken könnt. Bei Amazon genießt ihr jetzt einen satten Rabatt auf das Switch-Spiel:

Ein besonderes Highlight ist die vielseitige Burst-Kanone, die dem Spiel seinen Namen verleiht. Dieses mächtige Waffensystem bringt eine strategische Tiefe in die Reihe, die weit über das simple Drauflosballern hinausgeht. Ihr müsst taktisch klug entscheiden, wann und wie ihr diese Spezialwaffe einsetzt, um gegen die mehr als 40 verschiedenen gewaltigen Schlachtschiffe zu bestehen, die euch in den Weg gestellt werden. Jeder dieser Endgegner verlangt eine andere Herangehensweise und sorgt so für abwechslungsreiche Kämpfe.

Der lokale Koop-Modus für bis zu vier Spielerinnen macht Dariusburst: Another Chronicle EX 🛒 zudem zu einem tollen Gemeinschaftserlebnis. Gemeinsam mit Freundinnen und Freunden könnt ihr euch den Herausforderungen stellen und eure Taktiken aufeinander abstimmen. Für Solospieler*innen bieten die vier verschiedenen Spielmodi und die neuen, exklusiven Szenarien ebenfalls mehr als genug Inhalt, um über viele Stunden hinweg unterhalten zu werden.

Arcade-Action für zu Hause

Neben dem Standard-Spielmodus bietet Dariusburst: Another Chronicle EX verschiedene zusätzliche Spielvarianten, die das Spielerlebnis erweitern. Der EVENT-Modus enthält alle neuen Szenarien, die exklusiv für diese EX+-Version entwickelt wurden und euch noch tiefer in die Geschichte des Darius-Universums eintauchen lassen. Eine Besonderheit stellt auch das Silver-Hawk Murakumo-Raumschiff dar, mit dem ihr zum ersten Mal in allen Modi fliegen könnt.

Ergänzend zum Hauptspiel lohnt sich für Shoot-‚em-up-Enthusiast*innen auch ein Blick auf einen Pro Controller für die Nintendo Switch 🛒. Die präzisere Steuerung und bessere Haptik eines solchen Controllers können gerade bei anspruchsvollen Passagen den entscheidenden Vorteil bringen.

Wer nach dem Durchspielen von Dariusburst: Another Chronicle EX 🛒 noch nicht genug von Weltraum-Abenteuern hat, findet in anderen Shoot-‚em-up-Titeln für die Nintendo Switch wie R-Type Dimensions EX oder Mushihimesama 🛒 ähnliche Spielerlebnisse mit eigenen Besonderheiten und Herausforderungen. Diese Spiele ergänzen sich gegenseitig ideal und bieten zusammen eine umfassende Sammlung für Fans des Genres.

Weitere Nintendo Switch-Spiele gibt es hier:

Wollt ihr euch das Nintendo Switch-Spiel so günstig sichern, müsst ihr euch ranhalten: Das Angebot auf Amazon ist wie üblich nur für eine begrenzte Zeit verfügbar.

Quellen: Amazon

Die mit „Anzeige“ oder einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn ihr auf so einen Affiliate-Link klickt und über diesen Link einkauft, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für euch als Nutzer*innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen für euch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, euch hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.