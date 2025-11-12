Nur 15 Euro: Gefeiertes PlayStation 5-Spiel aus 2023 kostet euch jetzt knapp die Hälfte

Bei Amazon erhaltet ihr aktuell ein attraktives Angebot für Strategiefans: Ein hochwertiges PlayStation 5-Spiel aus dem Genre der rundenbasierten Taktik ist derzeit deutlich reduziert. Der Preis fiel von 29,99 Euro auf 15,49 Euro, was einer Ersparnis von fast 50 Prozent entspricht. Wer auf der Suche nach anspruchsvoller, taktischer Unterhaltung ist, sollte sich diese Gelegenheit genauer ansehen.

Das Angebot betrifft Jagged Alliance 3 🛒, die Fortsetzung der beliebten Strategiespielserie von THQ Nordic. Der Titel führt Spielerinnen und Spieler in das fiktive Land Grand Chien, wo ein vermisster Präsident und eine paramilitärische Truppe für Chaos sorgen. Als Anführer einer Söldnertruppe obliegt es euch, den Präsidenten zu finden und die Ordnung wiederherzustellen.

PlayStation 5-Spiel Jagged Alliance 3 im Angebot

Das PlayStation 5-Spiel setzt auf klassische, rundenbasierte Kämpfe, bei denen jede Entscheidung zählt. Im Kern handelt es sich um ein taktisches Rollenspiel, das strategisches Denken mit Charakterentwicklung verbindet. Ihr rekrutiert Söldner aus einem umfangreichen Aufgebot, von denen jeder über eigene Fähigkeiten, Persönlichkeiten und Hintergrundgeschichten verfügt. Diese Vielfalt ermöglicht es, eure Truppe nach persönlichen Vorlieben und taktischen Anforderungen zusammenzustellen.

Das Kampfsystem fordert vorausschauendes Vorgehen. Jeder Einsatz erfordert Planung, denn Deckung, Sichtlinien und die Positionierung eurer Einheiten entscheiden über Erfolg oder Niederlage. Zwischen den Gefechten verwaltet ihr Ressourcen, rüstet eure Truppe mit erbeuteter oder gekaufter Ausrüstung aus und passt Waffen individuell an. Die Söldner sammeln Erfahrung und schalten dabei Sonderfertigkeiten frei, die ihr entsprechend eurer Spielweise auswählen könnt.

Die offene Spielstruktur gibt euch Freiheiten bei der Herangehensweise. Ihr entscheidet, welche Gebiete ihr als nächstes angreift, wie ihr mit den Einheimischen interagiert und welche Aufträge ihr annehmt. Das Spiel erlaubt es, mehrere Gruppen gleichzeitig zu befehligen, Territorien zu kontrollieren und lokale Milizen auszubilden. Diese strategische Ebene ergänzt die taktischen Gefechte und verleiht dem Titel zusätzliche Tiefe. Die Welt reagiert auf eure Aktionen, feindliche Truppen greifen eroberte Gebiete an und eure Entscheidungen beeinflussen den Verlauf der Kampagne.

Ein besonderes Merkmal ist der Online-Koop-Modus, der es ermöglicht, die Kampagne gemeinsam mit Freundinnen und Freunden zu bestreiten. Diese Funktion erweitert die taktischen Möglichkeiten erheblich, da koordinierte Aktionen zwischen mehreren Spielenden neue Strategien eröffnen. Jagged Alliance 3 🛒 richtet sich damit sowohl an Einzelspieler als auch an Gruppen, die gemeinsame Herausforderungen suchen.

Passende Ergänzungen für Strategiefans

Wer Gefallen an rundenbasierten Strategiespielen findet, sollte sich auch Baldur’s Gate 3 ansehen, das taktische Kämpfe mit tiefgehender Rollenspielmechanik verbindet. Alternativ empfiehlt sich Tactics Ogre: Reborn 🛒 für Fans komplexer Charakterentwicklung und anspruchsvoller taktischer Herausforderungen. Beide Titel teilen die Betonung auf strategische Planung und bieten umfangreiche Kampagnen mit zahlreichen Entscheidungsmöglichkeiten.

Für ein optimales Spielerlebnis lohnt sich ein hochwertiges Headset 🛒, das die atmosphärische Vertonung und Soundeffekte voll zur Geltung bringt. Auch ein zusätzlicher Controller 🛒 kann sinnvoll sein, falls ihr den Koop-Modus lokal nutzen möchtet. Wer längere Spielsitzungen plant, profitiert zudem von einem ergonomischen Gaming-Stuhl, der den Komfort während intensiver Strategieschlachten erhöht.

Hier findet ihr passende Angebote zu Gaming-Stühlen:

Der reduzierte Preis von 15,49 Euro für das PlayStation 5-Spiel Jagged Alliance 3 🛒 dürfte nicht lange Bestand haben, da solche Rabatte bei Amazon üblicherweise zeitlich begrenzt sind. Interessierte sollten daher zeitnah zugreifen, um von der Preissenkung zu profitieren.

