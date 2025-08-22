Nur 15,65 Euro: Beliebten PS5-Bestseller für kurze Zeit zum absoluten Ramschpreis schnappen

Amazon bietet jetzt ein populäres PS5-Spiel, das sich derzeit sogar unter den Bestsellern des Versandhauses wiederfindet, zum absoluten Schleuderpreis von knapp 15 Euro an. Der wilde Genre-Mix Remnant 2 hat sich als würdiger Nachfolger des erfolgreichen Erstlings etabliert und überzeugt mit seiner Mischung aus intensivem Kampf und prozedural generierten Welten.

Remnant 2 🛒 stammt aus dem Hause der Gunfire Games, einem Studio, das sich auf anspruchsvolle Action-Spiele spezialisiert hat. Mit der Remnant-Reihe haben die Entwicklerinnen und Entwickler eine einzigartige Nische besetzt, die Soulslike-Mechaniken mit Shooter-Elementen verbindet. Diese Kombination sorgt für ein unverwechselbares Spielerlebnis, das sowohl Fans von Titeln wie Dark Souls als auch von Third Person-Shootern anspricht.

Remnant 2 für rund 15 Euro: Populären PS5-Bestseller im Amazon-Angebot abstauben

Remnant 2 erweitert die Formel des Vorgängers um zahlreiche neue Mechaniken und verbesserte Systeme. Das Archetypensystem bildet das Herzstück der Charakterentwicklung und ermöglicht es euch, verschiedene Klassen zu kombinieren. Jeder Archetyp bringt einzigartige Fähigkeiten und passive Boni mit sich, wodurch ihr euren Spielstil individuell anpassen könnt. Die Flexibilität reicht von nahkampforientierten Builds bis hin zu fernkampflastigen Setups. Bei Amazon bekommt ihr das beliebte PS5-Spiel gerade für rund 15 Euro:

Die prozedural generierten Welten sorgen dafür, dass jeder Durchgang anders verläuft. Während die grundlegende Struktur der Gebiete bestehen bleibt, ändern sich Layouts, Gegnerplatzierungen und verfügbare Quests. Diese Variabilität motiviert zu mehreren Durchgängen und hält das Erlebnis auch nach vielen Stunden noch frisch. Die verschiedenen Biome bieten dabei nicht nur optische Abwechslung, sondern erfordern auch taktische Anpassungen in der Herangehensweise.

Das Kampfsystem kombiniert präzise Fernkampfmechaniken mit strategischen Nahkampfelementen. Ihr müsst eure Ausrüstung sorgfältig auswählen und an die jeweiligen Herausforderungen anpassen. Die brachialen Bosskämpfe stellen dabei besondere Höhepunkte dar, die oft Teamwork erfordern und verschiedene Phasen durchlaufen. Die Schwierigkeit ist fordernd, aber fair – Niederlagen fühlen sich meist wie Lernmöglichkeiten an, nicht wie unfaire Bestrafungen.

Der Koop-Modus für bis zu drei Spielerinnen und Spieler erweitert die taktischen Möglichkeiten von Remnant 2 🛒 erheblich. Verschiedene Archetypen ergänzen sich optimal und ermöglichen Strategien, die im Einzelspielermodus nicht möglich wären. Die Skalierung der Gegnerstärke sorgt dafür, dass das PS5-Spiel sowohl allein als auch im Team ausgewogen bleibt.

Ergänzende Gaming-Accessoires

Für das optimale Spielerlebnis empfiehlt sich hochwertiges Zubehör. Ein Gaming-Headset mit räumlichem Klang hilft dabei, Gegner frühzeitig zu orten und die atmosphärische Soundkulisse voll zu erfassen. Besonders in den düsteren Umgebungen des Spiels kann präzise Audiowahrnehmung über Erfolg oder Misserfolg entscheiden. Modelle mit virtueller 7.1-Surround-Technologie bieten hier deutliche Vorteile.

Passende Gaming-Headsets findet ihr hier:

Wollt ihr euch Remnant 2 🛒 zum Spottpreis schnappen, solltet ihr euch allerdings beeilen: Das PS5-Spiel ist nur für eine kurze Zeit zum günstigen Preis von etwas mehr als 15 Euro erhältlich.

