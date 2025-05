Nur 159 Euro: Großer Curved Gaming-Monitor von AOC mit 165Hz & WQHD nur kurz im Angebot

Für technikbegeisterte Spieler*innen gibt es aktuell ein attraktives Angebot bei Amazon: Der AOC CQ27G2SE Gaming-Monitor ist derzeit von 199 Euro auf 159 Euro reduziert. Das Curved-Modell des renommierten Herstellers AOC überzeugt mit seiner Kombination aus hoher Bildqualität, flüssiger Darstellung und ergonomischem Design – ideal für alle, die ein immersives Spielerlebnis suchen, ohne ihr Budget zu sprengen.

Der AOC CQ27G2SE 🛒 gehört zur G2-Serie des Herstellers, die speziell für anspruchsvolle Gamer*innen entwickelt wurde. Mit seinem gekrümmten 27-Zoll-Display, QHD-Auflösung und einer Bildwiederholrate von 165 Hertz bietet er technische Spezifikationen, die auch bei aktuellen Spieletiteln für ruckelfreie Darstellung sorgen.

Curved Gaming-Monitor mit starken Specs im Amazon-Angebot: Das kann der AOC CQ27G2SE

Der AOC CQ27G2SE überzeugt mit seiner QHD-Auflösung von 2.560 × 1.440 Pixeln, die einen guten Kompromiss zwischen Detailreichtum und Leistungsanforderungen darstellt. Im Vergleich zu Full-HD-Monitoren erhaltet ihr etwa 77 Prozent mehr Bildschirmfläche, was besonders bei strategischen Spielen oder Simulationen von Vorteil ist. Die Krümmung von 1500R sorgt dafür, dass alle Bildbereiche etwa gleich weit von euren Augen entfernt sind, was die Immersion steigert und Verzerrungen reduziert.

Besonders hervorzuheben ist die hohe Bildwiederholrate von 165 Hertz, die fast dreimal so hoch ist wie bei Standard-Monitoren. Dies bedeutet, dass Bewegungen wesentlich flüssiger dargestellt werden – ein entscheidender Vorteil bei schnellen Spielen wie Ego-Shootern oder Rennsimulationen. Die Reaktionszeit von einer Millisekunde minimiert zudem Bewegungsunschärfen, sodass selbst bei hektischen Spielszenen alles klar erkennbar bleibt.

Das verbaute VA-Panel bietet einen hohen Kontrast von 3.000 : 1, was für satte Schwarztöne und lebendige Farben sorgt. Die Unterstützung von HDR10 verbessert zusätzlich die Darstellung von Licht und Schatten in kompatiblen Spielen. Mit der Adaptive Sync-Technologie wird außerdem das sonst störende Bildzerreißen verhindert, indem die Bildwiederholrate des Gaming-Monitors dynamisch an die Grafikkartenleistung angepasst wird.

Mit einer Helligkeit von 250 Candela pro Quadratmeter (cd/m²) ist der AOC CQ27G2SE 🛒 für die meisten Spielumgebungen ausreichend hell, könnte aber in sehr hellen Räumen an seine Grenzen stoßen. Die Anschlussmöglichkeiten umfassen zwei HDMI-2.0-Ports und einen DisplayPort 1.2-Anschluss, was Flexibilität bei der Verbindung mit verschiedenen Geräten bietet.

Ergonomie und Zusatzfunktionen

Neben den reinen Leistungsdaten punktet der Monitor auch mit durchdachten ergonomischen Funktionen. Die Höhenverstellbarkeit von bis zu 130 Millimetern ermöglicht es, den AOC CQ27G2SE 🛒 optimal auf eure Sitzposition einzustellen, was besonders bei längeren Spielsessions die Nackenbelastung reduziert. Der abnehmbare Standfuß und die VESA-100×100-Kompatibilität bieten zusätzliche Flexibilität bei der Positionierung, etwa durch die Montage an einer Monitorhalterung.

Für eure Augengesundheit hat AOC zwei wichtige Technologien integriert: Der Flicker Free-Modus reduziert das für das menschliche Auge nicht wahrnehmbare, aber dennoch ermüdende Flimmern des Curved-Bildschirms. Der Low Blue-Mode filtert einen Teil des blauen Lichts heraus, was besonders bei abendlichen Spielsessions die Schlafqualität verbessern kann.

Weitere Gaming-Monitore findet ihr hier:

Praktisch sind auch die vorinstallierten Spielmodi für verschiedene Genres wie First-Person-Shooter, Rennspiele oder Echtzeit-Strategie. Diese optimieren automatisch Kontrast, Helligkeit und Farbeinstellungen für das jeweilige Spielgenre. Für individuelle Vorlieben können eigene Profile gespeichert werden, die sich mit wenigen Klicks aktivieren lassen.

Wer mehrere Geräte an seinen Gaming-Monitor anschließen möchte, könnte von einem KVM-Switch 🛒 profitieren, der es erlaubt, zwischen verschiedenen Signalquellen zu wechseln, ohne Kabel umstecken zu müssen. Wollt ihr euch den AOC CQ27G2SE 🛒 günstig sichern, solltet ihr euch allerdings beeilen: Nur für eine begrenzte Zeit gilt das Angebot bei Amazon, ehe wieder der übliche Preis aufgerufen wird und ihr knapp 40 Euro mehr zahlen müsst.

