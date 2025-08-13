Nur 15,99 Euro: Beliebten PS5-Bestseller für kurze Zeit zum absoluten Schleuderpreis sichern

Amazon bietet derzeit ein interessantes PS5-Spiel zu einem reduzierten Preis an. Marvel’s Guardians of the Galaxy ist auf sagenhaft günstige 15,99 Euro heruntergesetzt und eignet sich nicht nur für eingefleischte Franchise-Fans, sondern auch für Neueinsteiger*innen in das Superhelden-Universum. Das Action-Adventure aus dem Hause Square Enix überzeugt mit einer eigenständigen Geschichte und abwechslungsreichen Gameplay-Elementen.

Das Third-Person-Adventure versetzt euch in die Rolle von Star-Lord, dem Anführer einer unkonventionellen Crew. Die Entwicklerinnen bei Eidos Montreal haben mit Marvel’s Guardians of the Galaxy 🛒 eine völlig neue Erzählung erschaffen, die sich unabhängig von den Filmen oder Comics entfaltet. Dadurch können sowohl Kenner*innen als auch Neulinge gleichermaßen in die Geschichte eintauchen, ohne Vorerfahrungen mitbringen zu müssen.

Populäres PS5-Spiel im Amazon-Angebot: So viel Superheldenspaß versprechen die Guardians of the Galaxy

Mit Marvel’s Guardians of the Galaxy übernehmt ihr die Rolle von Star-Lord und führt euer Team durch eine völlig neue Geschichte im Marvel-Kosmos. Das Action-Abenteuer setzt auf eine lineare Erzählstruktur, die durch Entscheidungsmöglichkeiten aufgelockert wird und verschiedene Konsequenzen für den Spielverlauf haben kann. Dabei steht weniger die offene Erkundung im Vordergrund, sondern vielmehr eine durchgehend inszenierte Kampagne mit kinoreifen Zwischensequenzen.

Bei Amazon schnappt ihr euch das PS5-Spiel, das derzeit sogar zwischen den Bestsellern des Versandhauses zu finden ist, jetzt zum Schleuderpreis:

Das Kampfsystem kombiniert Star-Lords Elementar-Blaster mit koordinierten Teamangriffen der anderen Guardians-Mitglieder. Ihr erteilt Befehle an Gamora, Drax, Rocket und Groot, die ihre charakteristischen Fähigkeiten einsetzen und so strategische Vorteile im Gefecht schaffen. Die Steuerung bleibt dabei zugänglich, ohne auf taktische Tiefe zu verzichten. Besonders die Jet-Boot-Mechaniken erweitern die Bewegungsmöglichkeiten erheblich und ermöglichen sowohl im Kampf als auch bei der Erkundung neue Ansätze.

Die PlayStation 5 bringt durch ihre leistungsstarke Hardware deutliche Verbesserungen gegenüber der vorherigen Konsolengeneration mit sich. Marvel’s Guardians of the Galaxy nutzt diese technischen Möglichkeiten für höhere Auflösungen, verbesserte Texturen und flüssigere Bildwiederholraten. Die schnellen SSDs der Konsole reduzieren Ladezeiten merklich, während das haptische Feedback des DualSense-Controllers zusätzliche Immersion schafft.

Die Audiogestaltung verdient besondere Erwähnung, da der Soundtrack aus den 80er-Jahren eine zentrale Rolle in der Spielerfahrung einnimmt. Das 3D-Audio des PS5-Spiels verstärkt dabei sowohl die musikalische Untermalung als auch die Raumwahrnehmung bei Kämpfen und Dialogen. Die Sprachausgabe erfolgt vollständig in deutscher Synchronisation, wobei auch die englische Vertonung als Alternative verfügbar ist. Wollt ihr euch Marvel’s Guardians of the Galaxy 🛒 zum Ramschpreis schnappen, müsst ihr schnell sein: Das Angebot auf Amazon ist nur kurz verfügbar.

