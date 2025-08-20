Nur 16,99 statt 49,99 Euro: Fantasy-Blockbuster für die PS5 nur kurze Zeit mit sattem Rabatt sichern

MediaMarkt bietet aktuell ein populäres PS5-Spiel zu einem deutlich reduzierten Preis an. Für Final Fantasy 16, das Rollenspiel-Epos aus dem Hause Square Enix, zahlt ihr jetzt nur noch 16,99 statt der ursprünglichen 49,99 Euro – eine Ersparnis von satten 33 Euro.

Square Enix hat mit der Final Fantasy-Reihe über Jahrzehnte hinweg Standards im Bereich der japanischen Rollenspiele gesetzt. Die Marke steht für epische Geschichten, unvergessliche Charaktere und innovative Spielmechaniken. Mit Final Fantasy 16 🛒 präsentiert das Entwicklerteam eine düstere und erwachsene Interpretation des beliebten Universums, die sowohl langjährige Fans als auch Neueinsteiger*innen ansprechen soll.

Final Fantasy 16: Gefeierter PS5-Blockbuster im Angebot

Final Fantasy 16 entführt euch in das Königreich Valisthea, eine Welt, in der mächtige Mutterkristalle das Leben der Menschen bestimmen. Diese glitzernden Kristallberge versorgen die umliegenden Reiche mit Äther, einer Energie, die Magie ermöglicht. Doch das Gleichgewicht gerät ins Wanken, als der Äther zu versiegen droht und das sogenannte Tote Land sich ausbreitet. In dieser Zeit der Krise folgt ihr dem Schicksal von Clive Rosfield, dem erstgeborenen Sohn des Großherzogs von Rosaria.

Bei MediaMarkt nehmt ihr das Rollenspiel für die PS5 jetzt zum Schnäppchenpreis mit:

Die Handlung dreht sich um die mysteriösen Esper, mächtige magische Wesen, die verschiedene Elemente verkörpern. Während Clives jüngerer Bruder Joshua zum Dominus des Phönix erwacht, gerät Clive selbst auf einen dunklen Pfad der Rache. Die Geschichte wird durch traumatische Ereignisse vorangetrieben, die das Schicksal aller Charaktere nachhaltig verändern. Besonders die Beziehung zwischen den Brüdern und ihrer Kindheitsfreundin Jill Warrick steht im Mittelpunkt der emotionalen Erzählung.

Das Kampfsystem kombiniert Action-Elemente mit strategischen Komponenten und ermöglicht es euch, verschiedene Esper-Fähigkeiten zu nutzen. Clive kann im Verlauf des PS5-Spiels die Kräfte verschiedener Beschwörungen beherrschen und diese in spektakulären Kämpfen einsetzen. Die Steuerung wurde speziell für Sonys Spielekonsole optimiert und nimmt die Haptic-Feedback-Funktionen des DualSense-Controllers zu Hilfe, um ein immersives Spielerlebnis zu schaffen.

Die technische Umsetzung von Final Fantasy 16 🛒 nutzt die Leistungsfähigkeit der PS5 voll aus. Hochauflösende Texturen, flüssige Animationen und beeindruckende Lichteffekte sorgen für eine visuelle Präsentation auf höchstem Niveau. Die Ladezeiten wurden dank der schnellen SSD der Konsole auf ein Minimum reduziert, sodass ihr nahtlos zwischen verschiedenen Gebieten wechseln könnt.

Wollt ihr euch das für seinen Soundtrack preisgekrönte PS5-Spiel günstig schnappen, müsst ihr euch aber beeilen: Das Angebot für Final Fantasy 16 🛒 bei MediaMarkt ist nur für kurze Zeit verfügbar.

