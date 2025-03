Für nur 175 Euro: Riesigen WQHD Gaming-Monitor von LG mit 180Hz zum Tiefstpreis abstauben

Amazon schlägt mit attraktiven Angeboten zum Frühling auf. Besonders im Bereich der Gaming-Monitore könnt ihr derzeit sparen. Der LG UltraGear 32GS60Q ist momentan im Preis reduziert und bietet euch ein beeindruckendes Spielerlebnis auf großer Fläche, das es bislang nicht günstiger gab.

Die koreanische Marke LG hat sich über die Jahre als verlässlicher Anbieter von Monitoren etabliert und überzeugt mit innovativen Technologien und durchdachten Funktionen. Die aktuelle Preissenkung macht den Kauf des UltraGear 32GS60Q 🛒 besonders attraktiv für all jene, die auf der Suche nach einem leistungsstarken Bildschirm sind, ohne das Budget zu sprengen.

Großer Gaming-Monitor im Amazon-Angebot: Das kann der LG UltraGear 32GS60Q

Der Gaming-Monitor ist von 205,50 Euro auf 174,60 Euro reduziert – das entspricht einer Ersparnis von mehr als 30 Euro. Der 31,5 Zoll große Monitor mit VA-Panel kommt in einem nahezu rahmenlosen Design, was besonders beim Gaming für eine immersive Erfahrung sorgt. Mit seiner WQHD-Auflösung von 2.560 x 1.440 Pixeln bietet er eine deutlich schärfere Darstellung als herkömmliche Full-HD-Monitore, ohne dabei so ressourcenhungrig wie 4K-Displays zu sein.

Bei Amazon zahlt ihr Geizhals zufolge jetzt den Tiefstpreis:

Ein besonderes Merkmal des Bildschirms ist sein gebogenes Design mit einem Krümmungsradius von 1.000R. Diese Wölbung entspricht in etwa der natürlichen Krümmung des menschlichen Auges und sorgt dafür, dass alle Bildbereiche etwa gleich weit von euren Augen entfernt sind. In Spielen kann die Curved-Technologie für ein tieferes Eintauchen in die virtuelle Welt sorgen, da das Sichtfeld besser ausgefüllt wird.

Die technischen Spezifikationen sind beeindruckend: Mit einer Bildwiederholrate von 180 Hertz und einer Reaktionszeit von nur einer Millisekunde ist der Monitor bestens für schnelle Spiele geeignet. Gerade in Shooter-Spielen oder Racing-Games, wo jede Millisekunde zählen kann, macht sich diese Geschwindigkeit bemerkbar. Die Unterstützung von AMD FreeSync sorgt zusätzlich für einen ruckelfreien Bildaufbau, indem die Bildwiederholrate des Monitors mit der Framerate eurer Grafikkarte synchronisiert wird – störende Effekte wie Tearing oder Stuttering werden so minimiert.

Mit einer Helligkeit von 300 Candela pro Quadratmeter und HDR10-Unterstützung bietet der LG UltraGear 32GS60Q 🛒 zudem eine gute Grundlage für kontrastreiche Darstellungen. Die Werkskalibrierung garantiert eine präzise Farbwiedergabe ab dem ersten Einschalten, was nicht nur Spielenden, sondern auch Nutzenden, die gelegentlich Bildbearbeitung betreiben, zugutekommt.

Perfekte Ergänzungen für das Gaming-Setup

Ein hochwertiger Monitor ist nur ein Teil eines kompletten Gaming-Setups. Um das Beste aus eurem neuen Bildschirm herauszuholen, lohnt sich die Investition in passende Hardware. Eine leistungsstarke Grafikkarte ist dabei essenziell, um die WQHD-Auflösung des Monitors mit hohen Bildraten zu befeuern. Modelle wie die AMD Radeon RX 6700 XT 🛒 oder die NVIDIA GeForce RTX 3070 🛒 bieten ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und ausreichend Leistung für aktuelle Spiele in hohen Einstellungen.

Für den perfekten Sound empfiehlt sich ein hochwertiges Headset oder ein Lautsprechersystem. Die Anschlussmöglichkeiten des Monitors mit seinem Headset-Anschluss erleichtern dabei die Verkabelung. Dank der zwei HDMI 2.0- und einem DisplayPort 1.4-Anschluss könnt ihr zudem mehrere Geräte gleichzeitig anschließen – sei es ein Gaming-PC, eine Konsole oder ein Laptop.

Geeignete Headsets zum Zocken findet ihr hier:

Eine praktische Ergänzung ist auch ein höhenverstellbarer Monitorarm, der euch mehr Flexibilität bei der Positionierung des Bildschirms bietet und gleichzeitig für mehr Ordnung auf dem Schreibtisch sorgt. Besonders bei längeren Gaming-Sessions ist eine ergonomisch korrekte Positionierung des Monitors wichtig, um Nacken- und Rückenbeschwerden vorzubeugen.

Wollt ihr euch den flotten Gaming-Monitor von LG zum günstigsten Preis sichern, müsst ihr euch beeilen: Der UltraGear 32GS60Q 🛒 ist nur im Rahmen von Amazons Frühlingsangeboten reduziert, ehe ihr wieder den ursprünglichen Preis bezahlt.

