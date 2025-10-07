Nur 17,58 statt 34,99 Euro: Preisgekröntes PS5-Spiel an den Prime Deal Days für die Hälfte schnappen

Bei Amazon könnt ihr euch pünktlich zu den Prime Deal Days ein atmosphärisches PS5-Spiel zum halben Preis sichern. Still Wakes the Deep ist aktuell von 34,99 Euro auf gerade einmal 17,58 Euro heruntergesetzt. Das narrative First-Person-Horrorspiel konnte bereits den BAFTA Games Award in der Kategorie New Intellectual Property gewinnen und überzeugt durch seine dichte Atmosphäre sowie authentische Inszenierung auf einer Nordsee-Bohrinsel.

Entwickler The Chinese Room hat sich über die Jahre einen Namen mit atmosphärischen Titeln wie Dear Esther und Everybody’s Gone to the Rapture gemacht. Mit Still Wakes the Deep 🛒 verbindet das Studio seine Stärken im Worldbuilding und der narrativen Gestaltung mit klassischen Survival-Horror-Elementen. Die Kombination aus packender Story und technisch beeindruckender Umsetzung macht den taufrischen Titel zu einer interessanten Option für Fans des Genres.

Preisgekröntes PS5-Spiel für Grusel-Gourmets jetzt im Amazon-Angebot abstauben

Still Wakes the Deep versetzt euch in die Rolle eines Arbeiters auf einer Ölplattform in der Nordsee im Jahr 1975. Die Bohrinsel wird von einem schweren Sturm heimgesucht, doch das schlechte Wetter ist nicht die einzige Bedrohung. Eine mysteriöse Katastrophe verwandelt die vertraute Arbeitsumgebung in einen Albtraum, während ihr versucht, Überlebende zu finden und einen Weg von der Plattform zu entkommen. Für eine kurze Zeit könnt ihr euch das preisgekrönte PS5-Spiel jetzt mit satten 50 Prozent Rabatt schnappen:

Das Spielprinzip verzichtet bewusst auf Waffen oder übernatürliche Fähigkeiten. Stattdessen setzt der Titel auf eure Problemlösungsfähigkeiten und Entscheidungen unter Druck. Ihr müsst durch überflutete Korridore schwimmen, über wackelige Plattformen klettern und euch durch die zerstörte Infrastruktur der Bohrinsel navigieren. Die Umgebung selbst wird zum Gegner, denn ein falscher Schritt auf den instabilen Konstruktionen kann tödlich enden.

Besonders hervorzuheben ist die audiovisuelle Präsentation. Die Nordsee-Szenerie wurde mit hoher Detailtreue umgesetzt, wobei die raue See, das bedrohliche Wetter und die knarrende Metallkonstruktion eine konstante Bedrohung darstellen. Die schottischen Synchronsprecher verleihen den Charakteren Authentizität und verstärken die Immersion. Jedes Geräusch aus der Dunkelheit trägt zur beklemmenden Atmosphäre bei.

Die Spieldauer von Still Wakes the Deep 🛒 liegt bei etwa fünf bis sieben Stunden, je nach Spielweise und Erkundungsdrang. Dabei fokussiert sich das Erlebnis auf eine linear erzählte Geschichte ohne alternative Enden, was dem narrativen Ansatz des Studios entspricht. Die Konzentration auf eine durchgehende Erzählung ermöglicht es den Entwicklerinnen und Entwicklern, die Spannung konstant hochzuhalten und die emotionale Wirkung zu maximieren.

Ergänzende Titel für Horror-Fans

Wenn euch narrative Horrorspiele mit starkem Fokus auf Atmosphäre zusagen, gibt es weitere empfehlenswerte PS5-Spiele. The Callisto Protocol 🛒 geht einen anderen Weg und kombiniert Horror mit Action-Elementen. Ihr verfügt über Kampfmöglichkeiten, müsst dennoch strategisch vorgehen. Das futuristische Setting auf einer Gefängniskolonie im All bietet einen starken Kontrast zur realistischen Nordsee-Kulisse.

Für Fans von Still Wakes the Deep könnte auch Alan Wake 2 🛒 interessant sein. Remedy Entertainment verbindet hier psychologischen Horror mit einer komplexen Erzählstruktur über zwei spielbare Charaktere. Die fotorealistische Grafik und das durchdachte Sounddesign schaffen eine ähnlich dichte Atmosphäre, wobei der Fokus stärker auf dem Kampf gegen übernatürliche Gegner liegt.

Weitere passende PS5-Spiele findet ihr hier:

Reicht es euch fürs Erste, euch von Still Wakes the Deep 🛒 so richtig schocken zu lassen, müsst ihr euch beeilen: Das PS5-Spiel gibt es nur für kurze Zeit an den Amazon Prime Deal Days so stark vergünstigt, ehe es wieder mit seinem ursprünglichen Preisschild versehen wird.

Quellen: Amazon

Die mit „Anzeige“ oder einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn ihr auf so einen Affiliate-Link klickt und über diesen Link einkauft, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für euch als Nutzer*innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen für euch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, euch hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.