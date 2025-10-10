Nur 17,99 Euro: Zwei PS5-Spiele im top-bewerteten Bundle für kurze Zeit zum Schnäppchenpreis sichern

Bei Amazon läuft derzeit eine Aktion für zwei bestens bewertete PS5-Spiele aus dem Hause Square Enix. Kingdom Hearts HD 1.5 & 2.5 Remix ist aktuell günstiger erhältlich und bietet Fans der Reihe sowie Neueinsteigern die Möglichkeit, gleich sechs verschiedene Abenteuer auf einer Disc zu erleben.

Die Reihe verbindet seit Jahren die Welten von Disney mit den Action-Rollenspielen von Square Enix. Kingdom Hearts HD 1.5 & 2.5 Remix 🛒 bündelt Titel, die ursprünglich auf verschiedenen Plattformen erschienen sind, und macht sie auf der PlayStation 4 sowie dank Abwärtskompatibilität auch auf der PlayStation 5 zugänglich. Für alle, die die Geschichte rund um Sora, Donald und Goofy noch nicht kennen oder sie erneut erleben möchten, bietet sich hier eine günstige Gelegenheit.

2 PS5-Spiele für Rollenspiel-Fans im Amazon-Angebot: Schnappt euch das Kingdom Hearts-Bundle

Die PS5-Spielesammlung umfasst mit Kingdom Hearts HD 1.5 & 2.5 Remix insgesamt sechs verschiedene Inhalte. Darunter befinden sich vier spielbare Titel und zwei filmische Zusammenfassungen, die Geschichten aus Handheld-Ablegern der Serie nacherzählen. Den Anfang macht Kingdom Hearts Final Mix, der erste Teil der Saga, der ursprünglich für die PlayStation 2 veröffentlicht wurde und die Grundlage für alle nachfolgenden Abenteuer legte.

Kingdom Hearts Re:Chain of Memories fungiert als Verbindung zwischen dem ersten und zweiten Hauptspiel. Dieser Titel kombiniert Action-Rollenspiel-Elemente mit einem Sammelkartensystem, was für eine besondere Spielmechanik sorgt. Die Kämpfe werden durch den strategischen Einsatz von Karten bestimmt, was einen anderen Ansatz als die übrigen Teile der Reihe darstellt. Ursprünglich für den Game Boy Advance entwickelt, wurde diese Version für Konsolen überarbeitet.

Das zweite Hauptspiel der Saga, Kingdom Hearts II Final Mix, setzt die Geschichte fort und erweitert das Kampfsystem erheblich. Spielerinnen und Spieler erleben hier eine ausgereiftere Version des Action-Kampfsystems mit flüssigeren Bewegungen und mehr Möglichkeiten im Gefecht. Die Final Mix-Version enthält zusätzliche Bosse und Inhalte, die in der ursprünglichen westlichen Veröffentlichung nicht enthalten waren.

Kingdom Hearts Birth by Sleep erzählt eine Vorgeschichte, die etwa zehn Jahre vor den Ereignissen des ersten Teils spielt. Hier steuert ihr drei verschiedene Charaktere – Terra, Aqua und Ventus – die jeweils ihre eigene Perspektive auf die Geschehnisse bieten. Jeder Charakter verfügt über einen individuellen Spielstil, was für Abwechslung sorgt. Die beiden filmischen Zusammenfassungen Kingdom Hearts 358/2 Days und Kingdom Hearts Re:coded runden Kingdom Hearts HD 1.5 & 2.5 Remix 🛒 ab und füllen narrative Lücken zwischen den Hauptspielen.

Erweiterung der Sammlung

Wer nach dem Durchspielen dieser Zusammenstellung mehr von der Serie erleben möchte, findet mit Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue 🛒 eine passende Fortsetzung. Diese Sammlung enthält Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD, das ursprünglich für den Nintendo 3DS erschien, sowie Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep – A Fragmentary Passage, ein kürzeres Abenteuer, das direkt auf Kingdom Hearts III hinführt. Zusammen bilden beide Sammlungen eine nahezu vollständige Übersicht über die Hauptgeschichte.

Kingdom Hearts 3 🛒 stellt den Höhepunkt der sogenannten Xehanort-Saga dar und ist separat erhältlich. Dieses Spiel profitiert besonders von der Leistung der PlayStation 5, da es in höheren Auflösungen und mit stabileren Bildwiederholraten läuft. Die Geschichte setzt die Ereignisse der vorherigen Teile fort und bietet einen Abschluss für viele über Jahre aufgebaute Handlungsstränge. Wer die gesamte Saga chronologisch erleben möchte, sollte idealerweise mit der reduzierten Sammlung beginnen.

Für Fans japanischer Rollenspiele bieten sich zudem weitere Titel von Square Enix an, die thematisch verwandt sind. Das Final Fantasy 7 Remake 🛒 etwa teilt mit Kingdom Hearts die Mischung aus Action- und Rollenspielelementen, setzt jedoch auf eine deutlich dunklere Erzählung ohne Disney-Charaktere. Auch die NieR-Reihe 🛒 könnte für Interessierte ansprechend sein, da sie ebenfalls philosophische Themen in einem Action-Rollenspielsystem verarbeitet.

Weitere passende PS5-Spiele findet ihr hier:

Wollt ihr euch erst einmal mit den sechs Abenteuern der Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue 🛒-Sammlung vergnügen, solltet ihr nicht all zu viel Zeit verstreichen lassen: Wie gewohnt sind die PS5-Spiele bei Amazon nur für eine begrenzte Zeit günstig zu erhaschen.

