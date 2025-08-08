Nur 18,99 Euro: Beliebten PS5-Bestseller für kurze Zeit zum absoluten Ramschpreis mitnehmen

Bei Amazon lockt derzeit ein aufregendes Angebot vor die virtuelle Ladentheke: Die Anno 1800 Console Edition ist als PS5-Spiel deutlich im Preis gesunken und bietet euch die Möglichkeit, das preisgekrönte Aufbauspiel erstmals auf der Konsole zu erleben. Der Titel, der ursprünglich für den PC entwickelt wurde, hat den Sprung auf die PlayStation 5 und Xbox Series X geschafft und wurde dabei speziell für die Controllersteuerung optimiert.

Ubisoft hat mit der starken Umsetzung der Anno 1800 Console Edition 🛒 bewiesen, dass komplexe Strategiespiele auch abseits des PCs funktionieren können. Die Entwickler haben die Benutzeroberfläche komplett überarbeitet und die Steuerung an die Gegebenheiten eines modernen Controllers angepasst. Dadurch könnt ihr das Städtebauerlebnis bequem vom Sofa aus genießen, ohne auf die strategische Tiefe verzichten zu müssen, die das Spiel auf dem PC auszeichnet.

Preisekröntes PS5-Spiel zum Spottpreis schnappen: Das kann die Anno 1800 Console Edition

Die Anno 1800 Console Edition entführt euch in das industrielle Zeitalter des 19. Jahrhunderts. In dieser Epoche des Wandels und der technischen Revolutionen errichtet ihr beeindruckende Metropolen und plant komplexe logistische Netzwerke. Das PS5-Spiel kombiniert klassisches Städtebauen mit wirtschaftsstrategischen Elementen und diplomatischen Herausforderungen und schließt sich einer Reihe extrem beliebter Titel an. Bei Amazon schnappt ihr es euch jetzt zum Spottpreis von nicht einmal 20 Euro:

Das Herzstück liegt in der detaillierten Stadtplanung und Ressourcenverwaltung. Ihr beginnt mit kleinen Siedlungen und entwickelt diese schrittweise zu pulsierenden Großstädten. Dabei müsst ihr die Bedürfnisse eurer Bevölkerung im Blick behalten, die sich mit dem gesellschaftlichen Fortschritt ändern. Einfache Arbeiter*innen werden zu Handwerker*innen und später zu Ingenieurinnen und Ingenieuren, was jeweils neue Anforderungen an Wohnraum, Nahrung und Luxusgüter mit sich bringt.

Die Konsolenumsetzung überzeugt durch ihre durchdachte Bedienung. Menüs lassen sich intuitiv mit dem Controller navigieren, und die Kameraführung wurde für das Fernsehererlebnis optimiert. Komplexe Produktionsketten, die auf dem PC über mehrere Fenster verwaltet wurden, sind nun in übersichtlichen Menüs organisiert. Diese Anpassungen machen das Spiel auch für Einsteigende zugänglich, ohne die strategische Komplexität zu verwässern.

Neben dem klassischen Aufbau wartet die Anno 1800 Console Edition 🛒 mit verschiedenen Spielmodi auf. Eine handlungsbasierte Kampagne führt euch durch die Grundlagen und erzählt dabei eine spannende Geschichte um Familienintrigen und wirtschaftliche Machtkämpfe. Der freie Spielmodus bietet hingegen unbegrenzte Möglichkeiten für kreative Stadtplaner*innen, während der Mehrspielermodus sowohl kooperatives als auch kompetitives Spielen ermöglicht.

Perfekte Ergänzungen für Strategiespiel-Sympathisanten

Wer Gefallen an dem preisgekrönten PS5-Spiel findet, sollte auch andere Vertreter des Genres in Betracht ziehen. Tropico 6 🛒 bietet ein ähnliches Aufbauerlebnis, allerdings mit einem humorvolleren Ansatz und dem Fokus auf eine karibische Inselwelt. Hier schlüpft ihr in die Rolle eines Diktators oder einer Diktatorin und führt euer Volk durch verschiedene Epochen der Geschichte.

Außerdem empfiehlt sich Cities: Skylines 🛒, das zwar in der Moderne angesiedelt ist, aber ähnliche stadtplanerische Herausforderungen bietet. Das Spiel legt besonderen Wert auf realistische Verkehrsplanung und Infrastruktur. Die Konsolenversion wurde ebenfalls speziell für Controller-Eingaben optimiert und bietet stundenlangen Spielspaß für Stadtplaner*innen.

Wer das Setting des industriellen Zeitalters schätzt, findet in Railway Empire 2 🛒 eine thematisch passende Ergänzung. Dieses Spiel konzentriert sich auf den Aufbau von Eisenbahnnetzen und die Verbindung von Städten durch Schienenwege. Die wirtschaftlichen Aspekte und die historische Einordnung ergänzen das Anno-Erlebnis perfekt und bieten eine andere Perspektive auf die Epoche der Industrialisierung.

Weitere PS5-Spiele findet ihr hier:

Wollt ihr euch hingegen mit der Anno 1800 Console Edition 🛒 erst einmal nur einen Strategie-Hit schnappen, solltet ihr euch beeilen: Das Angebot für das populäre PS5-Spiel gilt nur für eine kurze Zeit.

Quellen: Amazon

Die mit „Anzeige“ oder einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn ihr auf so einen Affiliate-Link klickt und über diesen Link einkauft, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für euch als Nutzer*innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen für euch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, euch hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.