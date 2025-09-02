Nur 18,99 Euro: Mehrfach ausgezeichneter PS5-Hit kurzzeitig im Angebot

Amazon reduziert aktuell den Preis für ein beliebtes PS5-Spiel deutlich. Das von den Klassikern des Genres inspirierte, rundenbasierte Rollenspiel stammt aus dem Hause Sabotage Studio und überzeugt mit seiner nostalgischen Pixel-Ästhetik und modernen Spielmechaniken.

Ursprünglich für 27,99 Euro erhältlich, kostet Sea of Stars 🛒 derzeit nur noch 18,99 Euro. Das entspricht einem Rabatt von 32 Prozent.

Preisgekröntes PS5-Spiel Sea of Stars im Angebot

Sea of Stars 🛒 entführt dich in eine magische Welt, in der zwei Kinder der Sonnenwende die Macht der Gestirne beherrschen müssen. Als Zale und Valere lernst du, die Kräfte von Sonne und Mond zu vereinen, um die Finsternis-Magie zu wirken. Diese besondere Fähigkeit stellt die einzige Waffe gegen die grotesken Kreaturen des Fleshmancers dar, einem bösen Alchemisten, der als Hauptantagonist fungiert. Bei Amazon spart ihr für das PS5-Spiel derzeit rund ein Drittel des Preises.

Das Kampfsystem verbindet klassische rundenbasierte Mechaniken mit modernen Timing-Elementen. Du führst Attacken durch präzise Eingaben aus und kannst durch geschicktes Timing sowohl den Schaden deiner Angriffe verstärken als auch gegnerische Zauber unterbrechen. Verschiedene Schadensarten und stärkende Kugeln erweitern die taktischen Möglichkeiten erheblich. Kombos zwischen den Charakteren sorgen für spektakuläre Angriffe und belohnen strategisches Denken.

Die Spielwelt teilt sich auf in eine Oberwelt-Karte, Dungeons und Städte. Schwimmen, Klettern und Springen sind jederzeit möglich, wodurch sich die Umgebung natürlich anfühlt. Neben dem Hauptabenteuer bietet Sea of Stars 🛒 zahlreiche Nebenaktivitäten wie Segeln, Kochen oder Angeln. Diese Abwechslung sorgt im PS5-Spiel für entspannte Momente zwischen den intensiven Kämpfen. Das Rollenspiel wurde bei den Game Awards 2023 zum besten Indie-Spiel des Jahres gekürt.

Passend dazu: Unser Test zu Sea of Stars

Wenn ihr euch das PS5-Spiel Sea of Stars 🛒 günstig schnappen wollt, müsst ihr euch beeilen. Das Angebot auf Amazon ist wie gewohnt nur zeitlich begrenzt verfügbar.

