Nur 190 Euro: Riesiger Curved Gaming-Monitor mit 180Hz nur kurz im Amazon-Angebot

Einem günstigen, aber leistungsfähigen Bildschirm für Gaming oder Multimedia bietet euch das aktuelle, aber befristete Angebot bei Amazon.

Dort ist der panoramische Curved Gaming-Monitor Aryond A32 V2 🛒 derzeit deutlich reduziert. Statt der ursprünglichen 249 Euro zahlt ihr aktuell nur 188 Euro – ein lohnenswerter Deal für alle unter euch, die Wert auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis legen.

Curved Gaming-Monitor im Amazon-Angebot

Der Curved Gaming-Monitor Aryond A32 V2 🛒 richtet sich in erster Linie an Nutzer*innen, die gern zocken. Aber auch für Filme oder alle Arbeiten am Schreibtisch ist er optimal geeignet. Mit seiner Bildschirmdiagonale von 32 Zoll (80 cm) bringt er eine immersive Darstellung mit, die besonders bei Spielen und Videos zur Geltung kommt. Der Monitor bietet eine QHD-Auflösung, also 2.560 x 1.440 Pixel, und ein klassisches Seitenverhältnis von 16:9.

Das Amazon-Angebot im Überblick

Das Herzstück des Gerätes ist das gewölbte QHD-Display, das Inhalte klar und detailliert darstellt. Die Curved-Form mit einem Radius von 1.500R sorgt dabei für eine angenehme Blickführung und eine bessere Fokussierung, da die Ränder näher am Sichtfeld liegen. Besonders bei intensiven Spielszenen oder beim Multitasking mit mehreren Fenstern zeigt sich der Vorteil eines gebogenen Monitors.

Die hohe Bildwiederholfrequenz von 180 Hertz ermöglicht eine besonders flüssige Darstellung – selbst bei schnellen Bewegungen in Actionspielen oder bei Scrollvorgängen. In Kombination mit der Reaktionszeit von nur einer Millisekunde (ms) werden störende Schlieren oder Verzögerungen weitgehend vermieden. Das Ergebnis: ein reaktionsschnelles und klares Bild, das auch für ambitionierte Gamer*innen interessant sein dürfte.

Lesetipp: Diesen Gaming-Monitor gibt es gerade deutlich günstiger

Tolle Optik und Klänge

Hinzu kommt der große Farbraum des Displays. Mit einer Abdeckung von 122 Prozent des sRGB-Farbraums stellt der Curved Gaming-Monitor Aryond A32 V2 🛒 Spiele in satten, realistischen Farben dar. Aber auch bei der Bearbeitung von Fotos und Videos werden diese exakt wiedergegeben und bereiten Kreativschaffenden Freude.

Praktisch ist zudem, dass bereits integrierte Lautsprecher verbaut sind. Für alltägliche Aufgaben oder Medienwiedergabe benötigt ihr daher keine zusätzliche Soundquelle.

