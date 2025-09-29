Nur 19,49 Euro: Populäres PS5-Spiel mit Top-Bewertungen für kurze Zeit zum Ramschpreis schnappen

Bei Amazon ist aktuell ein PS5-Spiel im Angebot, das allem voran Strategie-Fans und Taktikfüchse aufhorchen lassen dürfte. Die Company of Heroes 3 – Console Edition ist auf gerade einmal 19,49 Euro reduziert und bietet Zweiter-Weltkrieg-Strategie zum günstigen Preis – speziell für die Konsole optimiert. Beim Versandhausriesen freut sich der Hit über starke Bewertungen, die ihm zahllose Stunden Spielspaß bescheinigen.

Die für ihre anspruchsvollen Echtzeit-Strategiespiele bekannte Reihe hat mit diesem Teil den Sprung auf die Sonys Spielekonsole geschafft und wurde dabei umfassend für die Steuerung per Controller angepasst. Die Entwickler von Relic Entertainment haben ihre Essence Engine genutzt, um authentische Schlachtfelder zu erschaffen. Mit vier spielbaren Fraktionen und einer umfangreichen Einzelspieler-Kampagne richtet sich Company of Heroes 3 🛒 sowohl an Veteranen als auch an Einsteigende, die taktische Herausforderungen schätzen.

PS5-Spiel für Strategie-Fans bei Amazon für 20 Euro schnappen

Die Besonderheit der Company of Heroes 3 – Console Edition liegt in der gelungenen Übersetzung komplexer Strategiemechaniken für das Controller-Layout. Während viele Echtzeitvertreter als PS5-Spiel an umständlicher Steuerung scheitern, haben die Entwicklerinnen und Entwickler hier eine intuitive Lösung gefunden. Die Benutzeroberfläche wurde vollständig überarbeitet, sodass ihr Truppen befehligen, Einheiten gruppieren und taktische Befehle erteilen könnt, ohne den Überblick zu verlieren.

Ein zentrales Feature ist die vollständige taktische Pause. Diese Funktion erlaubt es, das Kampfgeschehen jederzeit anzuhalten und in Ruhe Befehle zu erteilen. Gerade für Spielerinnen und Spieler, die nicht die rasante Klickgeschwindigkeit von PC-Profis mitbringen, eröffnet dies neue strategische Möglichkeiten. Ihr könnt Angriffe koordinieren, Truppen neu positionieren und Spezialfähigkeiten gezielt einsetzen, ohne vom Tempo der Gefechte überfordert zu werden.

Die Kampagne führt durch den Mittelmeerraum und unterscheidet sich deutlich von klassischen Missionsstrukturen. Auf einer dynamischen Kampagnenkarte trefft ihr strategische Entscheidungen, die den Verlauf des Krieges beeinflussen. Versorgungslinien müssen aufgebaut, Städte befreit und Partisanen-Netzwerke etabliert werden. Diese rundenbasierte Ebene ergänzt die Echtzeitschlachten und verleiht der Company of Heroes 3 – Console Edition 🛒 eine strategische Tiefe, die über einzelne Gefechte hinausgeht.

Die Grafik nutzt die Leistung der PlayStation 5, um detaillierte Umgebungen darzustellen. Von italienischen Gebirgspässen über Küstenlandschaften bis zu nordafrikanischen Wüsten bietet jeder Schauplatz seine eigenen taktischen Herausforderungen. Die Zerstörbarkeit der Umgebung ist dabei nicht nur visuell beeindruckend, sondern hat direkten Einfluss auf das Gameplay. Gebäude können als Deckung dienen oder unter Beschuss zusammenbrechen, wodurch sich das Schlachtfeld ständig verändert.

Strategische Ergänzungen für das Spielerlebnis

Wer das volle Potenzial der Konsole ausschöpfen möchte, sollte über ergänzende Peripherie nachdenken. Ein Gaming-Headset mit räumlichem Sound, beispielsweise Sonys hauseigenes Pulse 3D Wireless 🛒, kann bei Company of Heroes 3 den Unterschied machen, da sich feindliche Einheiten oft akustisch ankündigen. Das Knarren von Panzerketten oder das Pfeifen herannahender Artillerie gibt euch wertvolle Sekunden Vorwarnung. Modelle mit gutem Frequenzgang zwischen 20 und 20.000 Hertz vermitteln die Atmosphäre der Schlachtfelder besonders eindrucksvoll.

Für längere Strategie-Sessions empfiehlt sich außerdem ein Controller mit erweiterten Funktionen. Modelle mit zusätzlichen Paddles auf der Rückseite erlauben es, häufig genutzte Befehle schneller auszuführen, ohne die Daumen von den Analog-Sticks zu nehmen. Dies kann in hektischen Situationen entscheidend sein, wenn ihr gleichzeitig die Kamera bewegen und Einheiten koordinieren müsst.

Strategiefans, die weitere Titel des Genres suchen, finden auf der PlayStation 5 mittlerweile eine wachsende Auswahl. Spiele wie Stellaris 🛒 oder Civilization 7 🛒 bieten alternative Ansätze, die rundenbasiertes Gameplay in den Vordergrund stellen. Während Company of Heroes 3 auf taktische Gefechte in Echtzeit setzt, konzentrieren sich diese Alternativen auf langfristige Planung und Aufbau.

Weitere PS5-Spiele findet ihr hier:

Wollt ihr euch voll und ganz auf die Schlachten, die ihr mit der Company of Heroes 3 – Console Edition 🛒 führt, konzentrieren, solltet ihr euch aber beeilen. Das PS5-Spiel ist nur für eine kurze Zeit im Angebot von Amazon.

