Nur 19,99 Euro: Absolutes Meisterwerk für PlayStation jetzt für kurze Zeit stark reduziert

Amazon bietet aktuell das atmosphärische PlayStation-Spiel Hollow Knight zu einem deutlich reduzierten Preis an. Das von Team Cherry entwickelte Action-Abenteuer hat sich seit seiner Veröffentlichung zu einem der gefeiertsten Indie-Titel entwickelt und begeistert Spielerinnen und Spieler mit seiner einzigartigen Mischung aus Erkundung, herausforderndem Gameplay und kunstvoller Gestaltung.

Der Preis für von Hollow Knight 🛒 ist von 29,99 Euro auf 19,99 Euro gesunken, was eine Ersparnis von zehn Euro bedeutet. Diese Preisreduktion macht den Titel für alle zugänglich, die bisher gezögert haben, in die düstere und zugleich faszinierende Welt von Hallownest einzutauchen.

Hollow Knight für die PlayStation 4 und 5 im Angebot auf Amazon

Das Metroidvania entführt euch in die Rolle eines rätselhaften Ritters, der die Tiefen eines vergessenen Königreichs erkundet. Das Spiel zeichnet sich durch sein präzises 2D-Gameplay aus, bei dem ihr euch durch verwinkelte Höhlensysteme bewegt, gegen verdorbene Kreaturen kämpft und dabei nach und nach neue Fähigkeiten erlernt.

Die Spielwelt erstreckt sich über mehrere miteinander verbundene Gebiete, die ihr nach und nach freischaltet. Jeder Bereich besitzt seinen eigenen Charakter und präsentiert unterschiedliche Herausforderungen. Von den verfallenen Straßen von Dirtmouth bis zu den kristallinen Höhlen – die Umgebungen sind handgezeichnet und mit außergewöhnlicher Liebe zum Detail gestaltet. Mehr als 140 verschiedene Gegnertypen und 30 Bosskämpfe sorgen für langanhaltende Motivation.

Das Kampfsystem basiert auf einfachen, aber effektiven Mechaniken. Ihr führt sowohl Nahkampfangriffe mit eurem Nagel-Schwert aus als auch Zaubersprüche, die ihr mit gesammelter Seelenenergie aktiviert. Diese Kombination aus physischen und magischen Angriffen ermöglicht es, verschiedene Strategien zu entwickeln und sich an unterschiedliche Gegnertypen anzupassen. Das Charakterprogression-System belohnt die Erkundung, indem ihr neue Talismane findet, die eure Fähigkeiten erweitern oder modifizieren.

Die handgezeichnete Grafik verleiht dem Titel eine unverwechselbare Atmosphäre. Christopher Larkins Soundtrack unterstreicht dabei perfekt die melancholische Stimmung des verfallenen Königreichs. Die Kombination aus visueller Pracht und akustischer Untermalung schafft eine immersive Erfahrung, die noch lange nach dem Spielen im Gedächtnis bleibt.

Wer von der Spielmechanik begeistert ist, findet in anderen Metroidvania-Titeln ähnliche Erfahrungen. Axiom Verge 🛒 bietet eine Science-Fiction-Alternative mit pixeliger Retro-Ästhetik und innovativen Gameplay-Elementen. Das Spiel punktet mit einer mysteriösen Atmosphäre und unkonventionellen Waffen, die das Genre in neue Richtungen führen. Die Erkundungsmechaniken ähneln denen von Hollow Knight 🛒, setzen jedoch stärker auf technologische Rätsel.

Ender Magnolia: Bloom in the Mist 🛒 präsentiert eine ähnlich melancholische Welt wie Hollow Knight, setzt jedoch auf eine märchenhafte Ästhetik mit pastellen Farben und etherealer Musik. Als Lilac, eine junge Priesterin, reinigt ihr korrumpierte Geister und verwandelt sie in Verbündete. Das einzigartige Kampfsystem verzichtet auf direkte Angriffe und basiert stattdessen auf der Zusammenarbeit mit gereinigten Seelen, die verschiedene Fähigkeiten besitzen.

Bloodstained: Ritual of the Night 🛒 stammt vom Castlevania-Schöpfer Koji Igarashi und verbindet klassische Gothic-Horror-Elemente mit modernem Spieldesign. Das Kampfsystem ist komplexer als das von Hollow Knight und bietet hunderte verschiedene Waffen und Zaubersprüche. Die viktorianische Ästhetik und die Vampir-Thematik schaffen eine völlig andere, aber ebenso fesselnde Atmosphäre.

