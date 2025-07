Nur 19,99 Euro: Beliebtes Horrorspiel für PS5 noch kurz zum Knallerpreis krallen

Amazon bietet auch nach dem Prime Day noch für kurze Zeit einen starken Deal auf ein PS5-Spiel, das vor allem für Horror-Fans spannend sein dürfte. A Quiet Place – The Road Ahead kostet nur noch 19,99 Euro. Das auf der beliebten Filmreihe basierende Überlebens-Abenteuer ist eine Empfehlung für alle, die sich für atmosphärische Gruselgeschichten begeistern können.

A Quiet Place – The Road Ahead 🛒 stammt aus dem Hause Stormind Games und entführt Spielerinnen und Spieler in die bedrohliche Welt der A Quiet Place-Filme. Dabei handelt es sich um ein Singleplayer-Erlebnis, das eine völlig neue Story innerhalb des Universums erzählt. Noch für eine kurze Zeit könnt ihr jetzt so richtig sparen und euch den bei Amazon stark bewerteten Titel zum Knallerpreis krallen.

Keine 20 Euro: PS5-Spiel für Horror-Fans am im Amazon-Angebot

A Quiet Place – The Road Ahead setzt auf ein innovatives Gameplay-Konzept, das die Grundidee der Filmvorlage geschickt in ein interaktives Medium überträgt. Das zentrale Element bildet dabei die Stealth-Mechanik, bei der absolute Stille überlebenswichtig wird. Die Kreaturen, die euch durch die postapokalyptische Landschaft jagen, orientieren sich ausschließlich über ihr Gehör, was bedeutet, dass jeder unbedachte Schritt oder jedes versehentliche Geräusch tödliche Konsequenzen haben kann. Bei Amazon schnappt ihr euch den Schocker als PS5-Spiel zum Schnäppchenpreis:

Besonders bemerkenswert ist die optionale Mikrofon-Integration, die das Spiel auf eine völlig neue Ebene hebt. Diese Funktion ermöglicht es dem Titel, Geräusche aus eurer realen Umgebung zu erfassen und in das Spielgeschehen einzubinden. Hustet ihr während des Spielens oder macht andere Geräusche, reagieren die Kreaturen darauf und werden auf eure Position aufmerksam. Diese innovative Mechanik verstärkt die Immersion erheblich und sorgt dafür, dass ihr nicht nur virtuell, sondern auch physisch zur Ruhe gezwungen werdet.

Der Horror-Hit erzählt eine eigenständige Geschichte, die parallel zu den Ereignissen der Filme stattfindet. Ihr übernehmt die Kontrolle über eine junge Frau, die sich durch eine verlassene Welt kämpfen muss, während sie gleichzeitig persönliche Konflikte und familiäre Herausforderungen bewältigt. Die narrative Struktur verbindet geschickt Horror-Elemente mit emotionalen Momenten und schafft dadurch eine vielschichtige Erfahrung, die über reine Schock-Momente hinausgeht.

Das DualSense Controller-Feedback verstärkt die Spannung zusätzlich, indem es subtile Vibrationen für Herzschlag oder nahende Gefahr einsetzt. Die flotten Ladezeiten des PS5-Spiels ermöglichen es außerdem, dass ihr bei einer Entdeckung durch die Kreaturen schnell wieder ins Spielgeschehen zurückkehren könnt, ohne dass die Atmosphäre durch längere Wartezeiten unterbrochen wird.

Ergänzende Gaming-Erlebnisse

Für alle, die sich nach dem Durchspielen von A Quiet Place – The Road Ahead 🛒 nach ähnlichen Erfahrungen sehnen, bieten die PS5-Spiele eine breite Palette kompatibler Horror- und Stealth-Titel. Vertreter wie Alien: Isolation oder The Dark Pictures Anthology 🛒 folgen ähnlichen Prinzipien und setzen ebenfalls auf psychologische Spannung statt auf Action-geladene Sequenzen. Diese Spiele ergänzen das Portfolio für alle Nutzerinnen und Nutzer, die das Genre schätzen und ihre Sammlung erweitern möchten.

Weitere PS5-Spiele findet ihr hier:

Ein hochwertiges Gaming-Headset erweist sich als besonders sinnvolle Ergänzung für dieses spezielle Spielerlebnis. Modelle wie das PlayStation Pulse 3D 🛒 oder das SteelSeries Arctis 🛒 bieten präzise Audioqualität, die bei einem derart atmosphärischen Titel entscheidend sein kann. Die räumliche Klangwiedergabe hilft dabei, Geräusche in der Spielwelt zu lokalisieren und rechtzeitig auf Bedrohungen zu reagieren. Gleichzeitig isolieren diese Kopfhörer euch von Außengeräuschen und verstärken dadurch die Immersion erheblich.

Für Sammlerinnen und Sammler physischer Medien bietet die erste Auflage des Spiels zusätzliche Inhalte wie exklusive Konzeptkunst und eine Kreaturen-Animationsvorführung. Wollt ihr euch das PS5-Spiel auf Amazon günstig schnappen, bleibt euch nicht mehr viel Zeit: Nur noch kurz gibt es A Quiet Place – The Road Ahead 🛒 zum Schnäppchenpreis von nicht einmal 20 Euro beim Versandhausriesen.

