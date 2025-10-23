Nur 19,99 Euro: Zwei Nintendo Switch-Spiele im starken Bundle zum Schnäppchenpreis sichern

Bei Amazon findet ihr aktuell ein spannendes Angebot für Fans klassischer Detektivgeschichten. Die Nintendo Switch-Spiele aus der Agatha Christie Collection sind derzeit deutlich reduziert und bieten zwei vollständige Abenteuer rund um den legendären Ermittler Hercule Poirot. Der Preis ist auf nur 19,99 Euro gefallen, womit euch der Versandhausriese ein echtes Schnäppchen serviert.

Die beiden enthaltenen Titel der Agatha Christie Collection 🛒 basieren auf den weltbekannten Romanen der britischen Krimiautorin und bringen deren charakteristische Atmosphäre auf Nintendos Hybridkonsole. Wer gerne Rätsel löst und in die Rolle eines scharfsinnigen Detektivs schlüpft, erhält hier zwei umfangreiche Ermittlungsgeschichten in einer Box.

Nintendo Switch-Spiele im Doppelpack unter 20 Euro bei Amazon

Die Agatha Christie Collection vereint zwei verschiedene Spielerlebnisse unter einem Dach. In The ABC Murders übernehmt ihr die Kontrolle über Hercule Poirot aus der Third Person-Perspektive und erkundet zahlreiche Tatorte in unterschiedlichen britischen Städten. Das Gameplay konzentriert sich auf klassische Adventure-Mechaniken: Ihr untersucht Schauplätze, befragt Zeugen und Verdächtige, sammelt Indizien und fügt diese zu einem stimmigen Gesamtbild zusammen.

Der zweite Teil der Sammlung, Hercule Poirot: The First Cases, erzählt eine bisher unveröffentlichte Geschichte aus Poirots früher Karriere. Hier erlebt ihr den berühmten Ermittler zu einem Zeitpunkt, als er seinen Ruf erst noch aufbauen musste. Die Spielmechanik bleibt dabei ähnlich, doch die neue Handlung bietet frische Herausforderungen für Fans der Reihe. Beide Titel setzen auf eine detailreiche Inszenierung, die sich an den literarischen Vorlagen orientiert.

Die grafische Umsetzung der Agatha Christie Collection 🛒 verleiht den Schauplätzen eine stilisierte, fast schon gemäldeartige Optik. Die britische Landschaft und die verschiedenen Handlungsorte wurden mit Liebe zum Detail gestaltet. Dabei läuft die Nintendo Switch-Spielesammlung sowohl im Handheld-Modus als auch auf dem Fernseher flüssig, sodass ihr je nach Situation zwischen beiden Modi wechseln könnt.

Der Schwierigkeitsgrad richtet sich an Spielerinnen und Spieler, die sich Zeit nehmen möchten, um Fälle methodisch zu lösen. Hektik oder reflexbasierte Herausforderungen sucht ihr hier vergebens. Stattdessen steht das logische Denken im Vordergrund: Welche Hinweise passen zusammen? Wer hat ein Motiv? Wo gibt es Widersprüche in den Aussagen? Diese ruhige Herangehensweise macht die Titel auch für Personen interessant, die sonst nicht primär zu actionlastigen Spielen greifen.

Passende Ergänzungen für Krimi-Fans

Wenn euch die Agatha Christie Collection 🛒 zusagt, lohnt sich ein Blick auf weitere Detektivspiele für die Switch. Die Ace Attorney-Reihe 🛒 bietet beispielsweise einen ähnlichen Fokus auf Ermittlungsarbeit, kombiniert diese aber mit Gerichtsverhandlungen im Anime-Stil. Hier müsst ihr nicht nur Beweise sammeln, sondern auch Zeugenaussagen vor Gericht zerlegen und Widersprüche aufdecken.

Wer es moderner mag, kann sich die L.A. Noire-Portierung 🛒 anschauen. Dieser Noir-Krimi versetzt euch in das Los Angeles der 1940er-Jahre und kombiniert Ermittlungen mit Verfolgungsjagden und Schießereien. Die Mimik-Technologie, mit der ihr Verdächtige beim Verhör einschätzen müsst, war damals wegweisend und funktioniert auch auf der Switch überzeugend.

Weitere Nintendo Switch-Spiele findet ihr hier:

Auch abseits reiner Detektivspiele gibt es interessante Ergänzungen. Visual Novels wie die Danganronpa-Reihe 🛒 verbinden Mystery-Elemente mit einer starken narrativen Komponente. Hier löst ihr Morde in einem abgeschlossenen Setting und müsst die Täterinnen und Täter in Klassenprozessen überführen. Der Ansatz ist deutlich experimenteller als bei der Agatha Christie Collection 🛒, aber das Grundprinzip des logischen Kombinierens bleibt bei beiden Nintendo Switch-Spielen erhalten.

