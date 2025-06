Nur 19,99 statt 49,99 Euro: Ultra-beliebter PS5-Bestseller mit ganzen 60 Prozent Rabatt nur kurz im Angebot

Wer auf der Suche nach einem visuell und spielerisch beeindruckenden Abenteuer für die PlayStation 5 ist, sollte sich das aktuelle Angebot zum PS5-Spiel Horizon Zero Dawn Remastered nicht entgehen lassen.

Das actionreiche Open World-Game von Guerrilla Games wurde für Sonys neueste Konsole überarbeitet und ist nun mit optimierter Grafik, schnelleren Ladezeiten und neuen haptischen Features erhältlich. Bei Amazon könnt ihr das Spiel derzeit vergünstigt erwerben – statt der ursprünglichen 49,99 Euro kostet es aktuell nur noch 19,99 Euro.

PS5-Spiel Horizon Zero Dawn Remastered im Amazon-Angebot

Das PS5-Spiel Horizon Zero Dawn Remastered 🛒 kombiniert eine atmosphärische Spielwelt mit packendem Gameplay. Ihr taucht in eine postapokalyptische Zukunft ein, in der Natur und Technologie auf ungewöhnliche Weise verschmelzen. Besonders spannend: Ihr könnt eure Fortschritte aus der PS4-Version nahtlos übertragen oder mit einem neuen Speicherstand im „Neues Spiel+“-Modus frisch durchstarten.

Das Amazon-Angebot im Überblick:

Die überarbeitete Version nutzt die technischen Vorteile der PlayStation 5 konsequent aus. Ladezeiten gehören dank des schnellen Solid State Drives (SSD) der Vergangenheit an – innerhalb weniger Sekunden reist ihr zwischen unterschiedlichen Regionen der Spielwelt hin und her. Dadurch bleibt der Spielfluss erhalten und ihr könnt nahtlos zwischen Siedlungen, Wildnis und Missionszielen wechseln.

Visuell profitiert Horizon Zero Dawn Remastered 🛒 von der erhöhten Auflösung und verbesserten Lichtdarstellung. Die farbenfrohen Biome – von verschneiten Gebirgspässen bis hin zu tropischen Dschungellandschaften – erscheinen in neuem Glanz. Besonders bemerkenswert ist der Detailgrad bei Maschinen und Charakteren, wo auch kleinste Elemente wie Stoffstrukturen oder Metallreflexionen sichtbar werden.

Lesetipp: Neues PS5-Update behebt ein lästiges Problem

Darauf dürft ihr euch beim PS5-Spiel freuen

Auch inhaltlich bietet Horizon Zero Dawn Remastered 🛒 einiges: Neben dem Hauptspiel ist die Erweiterung „The Frozen Wilds“ enthalten, die euch in ein neues, verschneites Gebiet führt. Dazu kommen exklusive Outfits und Waffen wie der Carja-Machtbogen oder das Banuk-Reisende-Paket. Wer die Welt gründlich erkunden möchte, profitiert davon, gleich mit einem umfassenden Set an Ausrüstungsoptionen loslegen zu können.

Im Mittelpunkt des Spiels steht erneut die junge Jägerin Aloy, die als Ausgestoßene in einer von Stämmen dominierten Welt lebt und sich gegen mechanisierte Bestien behaupten muss. Mit Bogen, Speer und einer wachsenden Palette an Werkzeugen stellt sie sich nicht nur den Gefahren der Wildnis, sondern geht auch den Geheimnissen ihrer eigenen Herkunft auf den Grund.

Die Remastered Edition bietet euch die Möglichkeit, diese Geschichte erneut – oder zum ersten Mal – zu erleben, nun aber mit modernisiertem Look und kürzeren Ladezeiten. Für Fans des Originals und Neueinsteiger*innen gleichermaßen dürfte die Neuauflage eine willkommene Gelegenheit sein, eines der bedeutendsten Action-RPGs der letzten Jahre in neuem Glanz zu erleben. Wie uns die ursprüngliche Version des Spiels gefallen hat, könnt ihr in unserem Test zu Horizon Zero Dawn nachlesen.

Quelle: Amazon

Die mit „Anzeige“ oder einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn ihr auf so einen Affiliate-Link klickt und über diesen Link einkauft, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für euch als Nutzer*innen verändert sich der Preis nicht, es entstehen für euch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, euch hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.