Nur 205 statt 330 Euro: Ultra-beliebtes PlayStation-Zubehör jetzt nur kurze Zeit im Angebot

Wer Wert auf ein besonders realistisches Fahrgefühl legt, kann aktuell ordentlich sparen. Bei Amazon ist das Gaming-Lenkrad Logitech G923 inklusive Pedale für PlayStation 4, PlayStation 3, PC und Mac derzeit von 329,99 Euro auf nur 204,90 Euro reduziert.

Damit wird eine der beliebtesten Sim-Racing-Lösungen für Einsteiger*innen und ambitionierte Spieler*innen gerade zum attraktiven Preis und um fast 40 Prozent reduziert angeboten. Das rabattierte Zubehörset umfasst sowohl das Lenkrad als auch eine Bodenpedaleinheit.

Gaming-Lenkrad Logitech G923 im Amazon-Angebot

Logitech zählt seit vielen Jahren zu den führenden Marken im Bereich Gaming-Zubehör. Gerade im Sim-Racing-Segment hat sich das Unternehmen mit seinen präzisen und langlebigen Geräten einen Namen gemacht. Das Logitech G923 Gaming-Lenkrad 🛒 steht für diesen Anspruch: Es bietet nicht nur hohe Verarbeitungsqualität, sondern auch eine bemerkenswerte technische Ausstattung, die das Fahrgefühl deutlich aufwertet.

Das Amazon-Angebot im Überblick:

Logitech G923 Rennlenkrad inklusive Bodenpedaleinheit für 204,90 bei Amazon kaufen 🛒

Ersparnis: 38 Prozent

Kernstück des Systems ist das Force Feedback mit zwei Motoren, das in Echtzeit auf Fahrbahnoberflächen, Beschleunigung und Kollisionen reagiert. Dadurch entsteht ein spürbarer Widerstand, der den Eindruck vermittelt, tatsächlich im Fahrzeug zu sitzen. Vor allem in Kurven oder bei hohen Geschwindigkeiten profitiert ihr von dieser Rückmeldung. Im Vergleich zu günstigeren Modellen ohne Force Feedback fühlt sich jede Lenkbewegung deutlich präziser und kontrollierter an.

Auch die Bodenpedaleinheit ist mehr als nur ein nettes Extra. Sie verfügt über drei einzeln ansteuerbare Pedale aus Edelstahl. Besonders das nichtlineare Bremspedal fällt positiv auf: Es imitiert das progressive Bremsverhalten echter Fahrzeuge, was vor allem bei Simulationen wie Gran Turismo oder Assetto Corsa einen spürbaren Unterschied macht. Die Pedale lassen sich zudem rutschfest platzieren, was selbst bei intensiven Sessions für sicheren Halt sorgt.

Praktisches Zubehör für mehr Realismus

Das Logitech G923 Gaming-Lenkrad 🛒 selbst überzeugt durch zahlreiche integrierte Bedienelemente. Die mittig platzierten Tasten ersetzen in vielen Fällen einen zusätzlichen Controller, was euch schnelle Anpassungen während des Rennens ermöglicht. Dank der USB-Verbindung funktioniert das Gaming-Lenkrad problemlos mit PlayStation 4, PlayStation 3 und PC. Die hochwertigen Materialien – etwa das handvernähte Leder und robuste Kugellager aus Stahl – sorgen für eine lange Lebensdauer.

Wer das G923-Lenkrad-Set optimal nutzen möchte, kann zusätzlich einen passenden Wheel-Stand 🛒 oder Rennsitz in Betracht ziehen. Diese Halterungen bieten nicht nur mehr Stabilität, sondern verbessern auch die Ergonomie beim Spielen. Damit entsteht beinahe das Gefühl, in einem echten Cockpit zu sitzen – ideal für lange Sessions.

