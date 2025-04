Nur 28 statt 59,99 Euro: Preisgekrönter PS5-Bestseller für Rollenspiel-Fans nur kurz im Angebot

Bei Amazon ist derzeit ein preisgekröntes PS5-Spiel zu einem deutlich reduzierten Preis erhältlich. Persona 5 Royal, ein von Kritiker*innen hochgelobtes Rollenspiel aus dem Hause Atlus, bekommt ihr aktuell für weniger als die Hälfte des ursprünglichen Preises. Die Definitive Edition des Spiels, die mehr als 40 DLC-Inhalte enthält, bietet ein umfassendes RPG-Erlebnis in einer stilisierten Version von Tokio.

Wer auf der Suche nach einem tiefgründigen Rollenspielerlebnis mit einer Mischung aus Alltagssimulation und Dungeon-Crawling ist, sollte sich dieses Angebot nicht entgehen lassen. Persona 5 Royal 🛒 verbindet eine fesselnde Geschichte mit einem einzigartigen Grafikstil und einem innovativen Kampfsystem, das Genre-Fans begeistern wird.

Preisgekröntes PS5-Spiel im Amazon-Angebot: 58 Prozent Rabatt auf Persona 5 Royal

Der Preis für Persona 5 Royal wurde von 59,99 Euro auf nur 28 Euro gesenkt, was einer Ersparnis von über 30 Euro oder 53 Prozent entspricht. Die Royal-Edition erweitert das PS5-Spiel um zusätzliche Charaktere, einen neuen Handlungsstrang und zahlreiche Verbesserungen der Lebensqualität, die das Spielerlebnis abrunden. Zeit seines Erscheinens sowohl bei den Game Awards als auch den D.I.C.E. Awards als bestes Rollenspiel nominiert, konnte sich der Titel den Users Choice Award bei den PlayStation Partner Awards Japan Asia und den Japan Game Award for Excellence sichern.

In dem gefeierten JRPG schlüpft ihr in die Rolle eines Oberschülers, der in Tokio ein neues Leben beginnt, nachdem er zu Unrecht eines Verbrechens beschuldigt wurde. Schnell entdeckt ihr die Fähigkeit, in die Metaverse genannte Parallelwelt einzudringen – eine Manifestation der verzerrten Begierden und Wünsche der Menschen. Als Anführer der Phantomdiebe müsst ihr in die Herzen korrupter Erwachsener eindringen, ihre inneren Dämonen bekämpfen und sie von ihren destruktiven Verlangen befreien.

Persona 5 Royal 🛒 zeichnet sich durch sein einzigartiges Gameplay aus, das den Alltag eines Schülers mit aufregenden Dungeon-Abenteuern verbindet. Tagsüber besucht ihr die Schule, knüpft Freundschaften, arbeitet in Teilzeitjobs oder verbessert eure persönlichen Fähigkeiten. Diese Aktivitäten stärken eure Personas – übernatürliche Manifestationen eurer inneren Stärke, die ihr im Kampf einsetzen könnt. Nachts erkundet ihr die Paläste im Metaverse, bekämpft Schatten und stellt euch den Bossen – den verzerrten Versionen realer Personen.

Passend dazu: Unseren Test zu Persona 5 Royal lest ihr hier

Die technische Umsetzung für die PlayStation 5 bietet eine flüssige Bildrate von 60 Bildern pro Sekunde und schnellere Ladezeiten im Vergleich zu früheren Versionen. Der charakteristische Anime-Stil mit seinen kräftigen Farben und dem durchdachten Interface kommt auf modernen Bildschirmen besonders gut zur Geltung. Mit einer Spieldauer von mehr als 100 Stunden für die Hauptgeschichte und zahlreichen Nebenbeschäftigungen bietet das PS5-Spiel ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Perfektes Einsteigerpaket für Rollenspiel-Fans

Für Nutzende, die neu in der Persona-Reihe sind, stellt diese Edition einen idealen Einstiegspunkt dar. Die Definitive Edition enthält neben dem Hauptspiel auch kosmetische Gegenstände, zusätzliche Persona-Beschwörungen und Kampfherausforderungen, die ursprünglich als separate Downloads veröffentlicht wurden. Besonders hervorzuheben ist die Möglichkeit, zwischen japanischer und englischer Sprachausgabe zu wählen, was für Anime-Fans ein wichtiges Feature darstellt.

Als Ergänzung zu Persona 5 Royal empfehlen sich für Rollenspiel-Enthusiast*innen weitere Titel aus dem Atlus-Universum. Persona 3 Reload 🛒 ist ebenfalls für die PlayStation 5 erhältlich und erzählt eine eigenständige Geschichte im gleichen Universum. Obwohl jedes Spiel für sich allein steht, gibt es subtile Verbindungen und wiederkehrende Themen, die langjährige Fans der Serie zu schätzen wissen.

Für alle, die das Spielerlebnis weiter vertiefen möchten, bietet sich das offizielle Artbook an, das detaillierte Einblicke in die Charakterdesigns und die Welt von Persona 5 gewährt. Der Soundtrack, komponiert von Shoji Meguro, ist ebenfalls separat erhältlich und vereint Jazz-, Rock- und Pop-Elemente zu einer einzigartigen musikalischen Untermalung, die auch außerhalb des Spiels hörenswert ist.

Darüber hinaus können Nutzerinnen und Nutzer ihre Spielerfahrung mit einem PlayStation Plus-Abonnement 🛒 erweitern, das regelmäßig weitere RPGs und japanische Titel in seine Bibliothek aufnimmt. Die Kombination aus einem tiefgründigen Rollenspielerlebnis wie Persona 5 Royal und dem Zugang zu weiteren Spielen über den Abonnementdienst bietet Gaming-Fans zahlreiche Stunden Unterhaltung zu einem attraktiven Preis.

Noch mehr PS5-Spiele gibt es hier:

Wollt ihr euch das populäre PS5-Spiel preisgünstig schnappen, müsst ihr euch beeilen: Die Angebote auf Amazon laufen nur für eine begrenzte Zeit, dann müsst ihr für das preisgekrönte Persona 5 Royal 🛒 wieder tiefer in die Tasche greifen.

Quellen: Amazon

