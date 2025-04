Nur 26 statt 40 Euro: Ultra-beliebtes PS5-Spiel für kurze Zeit stark reduziert

Wer schon immer davon geträumt hat, selbst durch die Gänge von Hogwarts zu streifen, bekommt jetzt eine besonders günstige Gelegenheit: Bei Amazon ist das Spiel Hogwarts Legacy für die PlayStation 5 derzeit stark reduziert.

Statt ursprünglich 39,99 Euro kostet es aktuell nur 25,99 Euro – eine deutliche Ersparnis für alle, die tief in die Welt der Magie eintauchen möchten. Besonders für Fans der Wizarding World bietet Hogwarts Legacy 🛒 einen neuen Blickwinkel, denn es versetzt euch in das 19. Jahrhundert – weit vor den Geschehnissen rund um Harry Potter.

Hogwarts Legacy für die PlayStation 5 im Amazon-Angebot

Mit viel Liebe zum Detail könnt ihr die berühmte Schule erkunden, neue Zauber lernen und euren eigenen Weg als junge Hexe oder Zauberer einschlagen. Als spielbare*r Schüler*in haltet ihr den Schlüssel zu einem uralten Geheimnis in der Hand – und es liegt an euch, ob ihr die Welt der Magie beschützt oder sie ins Chaos stürzt.

Hogwarts Legacy 🛒 beeindruckt durch seine offene Spielwelt, die neben dem Schloss auch bekannte Orte wie Hogsmeade, den Verbotenen Wald oder weitläufige Landschaften umfasst. Die Entwickler*innen haben dabei ein Hogwarts geschaffen, das sich lebendig anfühlt: Hauspunkte, Gemeinschaftsräume und der Unterricht in Zaubertränke, Verteidigung gegen die Dunklen Künste und weiteren Fächern bieten ein immersives Erlebnis für alle, die das Gefühl haben möchten, tatsächlich Teil dieser magischen Welt zu sein.

Das Amazon-Angebot im Überblick:

Die PlayStation 5-Version punktet mit flüssiger Performance und hoher grafischer Qualität – sei es beim Flug auf dem Besen durch die Lüfte oder beim Einsatz von Zaubersprüchen im Kampf. Dank der SSD (Solid-State-Drive) der PS5 sind Ladezeiten praktisch nicht vorhanden, was das Spielerlebnis angenehm unterbrechungsfrei macht. Auch die haptischen Features des DualSense-Controllers tragen zur Immersion bei, etwa durch spürbares Feedback beim Wirken von Zaubern oder beim Reiten auf magischen Wesen.

Besonderes Highlight in Hogwarts Legacy 🛒 ist der exklusive Auftrag „Heimgesuchtes Geschäft in Hogsmeade“, der nur auf der PlayStation enthalten ist. Dieser bringt nicht nur einen eigenen Kerker, sondern auch ein zusätzliches Geschäft, ein neues Kosmetikset und – durch das neu erschienene, kostenlose Update – einen Fotomodus sowie weitere kosmetische Gegenstände mit. Damit erhalten PS5-Nutzende nicht nur das Hauptspiel, sondern auch nennenswerte Zusatzinhalte, die den Umfang und Wiederspielwert erweitern.

Das besonders Attraktive am Angebot: Im offiziellen PlayStation Store kostet der Titel weiterhin 74,99 Euro, ihr zahlt bei Amazon derzeit also nur etwa ein Drittel vom PS Store Preis.

Lesetipp: So hat Hogwarts Legacy im Test abgeschnitten

Noch mehr Magie mit dem richtigen Zubehör

Um das Spielerlebnis weiter zu optimieren, lohnt sich ein Blick auf nützliches Zubehör. Eine externe SSD-Festplatte 🛒 bietet sich an, wenn ihr regelmäßig weitere Games installiert und trotzdem kurze Ladezeiten behalten wollt. Gerade bei großen Open-World-Titeln wie Hogwarts Legacy kann zusätzlicher Speicher helfen, die PS5 übersichtlich zu halten.

Auch ein passendes Headset 🛒 ist eine sinnvolle Ergänzung: So entgeht euch kein Geräusch im Verbotenen Wald und ihr könnt den Soundtrack in voller Klangtiefe genießen. Empfehlenswert sind Modelle, die speziell für 3D-Audio auf der PS5 ausgelegt sind – etwa das Pulse 3D Wireless Headset von Sony.

Wer besonders tief in die Welt eintauchen möchte, kann zudem zu offiziellen Merchandise-Artikeln 🛒 wie Zauberstäben, Umhängen oder Deko für das Gaming-Zimmer greifen – so wird das virtuelle Hogwarts-Erlebnis auch visuell zum Highlight in eurem Zuhause.

Quelle: Amazon, PlayStation Store

